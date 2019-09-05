台北羽賽／大馬新希望李梓嘉出局 無緣2連霸

2019-09-05 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



大馬好手李梓嘉止步台北公開賽男單16強，無緣衛冕。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 去年台北羽球公開賽男單四強拍落我國好手周天成，最終順利奪冠的大馬好手李梓嘉，今年前來尋求衛冕卻在16強以16：21、20：22敗給印尼雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito），連霸夢碎，接下來他將繼續朝著2020東京奧運目標邁進，「雖然拿牌有難度，但還是要拿出最佳狀態去挑戰看看。」

李梓嘉去年台北羽球公開賽四強拍落周天成，讓小天三連霸提前夢碎，今年輪到他前來尋求衛冕，卻在第二輪就慘遭滑鐵盧，「上一站泰國公開賽時有過交手，球路被對手摸透，雖然如此今天自己也有一些處理球處理得不好。」

過去李梓嘉碰上雷斯塔維托雙方各取得2勝戰績，前一次交手就在8月初的泰國公開賽，雙方大戰三局才由李梓嘉逆轉取勝，相隔一個月再度交手，最終結果卻大不同。

李梓嘉指出，相較於去年成績起伏較大，今年在訓練上加量，針對體能下了不少苦工，也收到了不錯的效果，今年年初李梓嘉的男單世界排名42名，但靠著穩定的成績也讓他現在世界排名上升至第13，今年首度參加世錦賽就打出8強的成績。

李梓嘉説：「雖然大家都說世錦賽8強成績很不錯，但我對自己的要求很高，不會因此滿足成績，下半年還是希望能拿座冠軍，目標世界排名能沖進前十名。」