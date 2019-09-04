台北羽賽／不當世界第二 周天成衝擊心態逆轉勝

2019-09-04 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



我國羽球一哥周天成今天在台北羽球公開賽男單首輪，遭遇世界排名第36名的泰國蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon），在首局被對手搶先拿下的情況下，周天成先在第二局扳平，第三局更在領先時因對手傷退，以21：23、21：16、16：11逆轉勝出，挺進到男單第二輪賽事。

周天成生涯前四度與蘇龐余交手都拿下勝利，且近三戰都以直落二勝出，不過今天兩人再度碰頭卻陷入激烈拉鋸，雙方在首局十七度戰成平手，其中在21：21後，蘇龐余連續取分以23：21先下一城。

第二局周天成雖然開賽後一度落入6：1落後，不過在掌握場上風勢與對手節奏後，後來居上以21：16扳平，第三局周天成13：9領先時，蘇龐余在一次網前急煞救球後導致右腳踝受傷申請醫療暫停，在接受治療後雖然回到比賽場上，但移動腳步明顯受到影響，在周天成16：11領先時，蘇龐余也決定棄賽，周天成晉級到第二輪。

對於與生涯對戰不曾輸過的蘇龐余激烈拉鋸，周天成坦言對手今天狀況極佳，「先前在印尼對上時，我還能夠控制場面，不過今天我太過緊張，直到第二局幾次喊聲並且聽到場邊球迷的加油聲後，我才重新振作，並慢慢掌握風勢和對手節奏。」

周天成強調，雖然自己目前世界排名第二名，但仍希望以小選手衝擊對手的心態來出賽，「我希望自己像小選手一樣衝擊對手，而不是因為自己世界第二名而被對手衝擊。」