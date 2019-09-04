台北羽賽／重新專注單打賽場 白馭珀奧運積分趕進度

2019-09-04 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



白馭珀重新專注在單打賽場上，力拚奧運積分。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 儘管上半年都將重心放在雙打上，但我國女單好手白馭珀在日前於俄羅斯公開賽拿下單打冠軍後，這次台北公開賽也在女單首輪以21：14、21：19直落二擊敗香港選手鄧旋，繼續累積奧運積分。

考量到傷勢與進軍奧運的可能性，白馭珀今年上半年將重心都放在雙打賽事上，不過與吳玓蓉的搭配卻不如預期，奧運積分排名僅落在第58名，這也讓白馭珀在與教練討論後決定將重心重新放回到單打賽場上，希望能後來居上。

在7月拿下超級100俄羅斯公開賽冠軍後，這次台北公開賽白馭珀也帶著全新的心情出賽，並在首輪就直落二輕鬆取勝，跨出成功的第一步，她賽後表示，這次重新回到單打賽場上，確實是帶著截然不同的心態，「姊姊（白驍馬）也希望我能夠拋開壓力，好好享受在場上的時光，也感謝教練團讓我任性地做自己。」

白馭珀表示，上半年在雙打賽場上與搭檔並未擦出太多火花，尤其是在與世界好手的比賽中明顯對抗性不足，「我們在奧運積分賽幾乎都是一輪遊，評估後覺得（取得奧運資格）機率已經不大，雖然現在才回到單打已經有點晚，但比起一個人，至少不要拖著兩個人狀況不好。」

目前奧運女單積分排名第44名的白馭珀，為了追趕積分進度，從這個月開始到11月也將密集出賽，談到日前在俄羅斯封后，這次台北公開賽又跨過首輪，她說：「其實俄羅斯奪冠讓我知道有個方向是對的，這次台北公開賽也希望能打愈多場愈好，基本目標就是前進八強。」