男足／中韓混血王建明身分認定缺席 足協：盡快解決

2019-09-04 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



中韓混血王建明王建明。圖／取自中華民國足球協會臉書 分享 facebook 2022卡達世界盃亞洲區第2輪資格賽開打在即，不過中韓混血王建明，因身分認定問題，確定世足賽資格賽主場前兩戰無法出賽。中華足協表示將持續努力，解決王建明選手身分問題，讓王建明能盡快披上中華隊戰袍。

25歲的王建明曾踢過南韓K3聯賽，去年就在國際友誼賽代表中華隊亮相，不過從未在正式比賽中出賽，包括5日即將在台北田徑場登場的世界盃亞洲區第2輪資格賽對約旦，以及10日對上尼泊爾，王建明都確定缺席，最大主因是王建明在亞足聯身分認定遲遲未能過關。

中華足協表示，王建明在南韓出生，不過出生時僅有中華民國國籍，王建民是直到2003年才取得南韓國籍，且20歲前都保有中華民國及南韓雙重國籍，也並未在22歲前放棄中華民國國籍。但亞足聯要求王建明需提出未曾放棄中華民國國籍相關法律證明文件，才能為中華隊出賽，因此王建明確定主場前兩場賽事無緣亮相。

中華足協提到，這段期間積極和王建明父親保持聯繫，縱使目前在球員代表的身分認定出現爭議，但王建明依然是我國國民，「無論球員所屬層級、本土或是入籍，只要是總教練認為足以披上代表隊戰袍的球員，他們都是中華隊大家庭的一份子。中華足協將盡一切努力解決王建明選手身分問題，讓他重新披上中華隊戰袍。」