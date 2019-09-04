台北羽賽／王子維盼雪恥卻亂調 連兩年首輪出局

2019-09-04 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



台北羽球公開賽男單首輪賽事，我國「羽球王子」王子維在出戰法國克拉爾布特（Lucas Claerbout）的比賽中，因處理球太過心急，導致被對手以21：16、12：21、21：11擊退，不僅吞下生涯對戰首敗，還連兩年在台北公開賽首輪止步。

王子維去年帶傷參加台北公開賽， 在首輪就遭到日本選手武下利一直落二擊退，今年他捲土重來，並在首輪抽中生涯前三度對戰都取勝的法國選手克拉爾布特，讓王子維想一雪上屆首輪出局之恥，但反因為太過心急而誤事。

在首局賽事中，王子維因為處於順風處，讓他在出手上猶豫與不敢出球，導致網球送球無法對對手造成威脅，以16：21丟掉首局，第二局換到逆風處後，王子維也找回節奏開賽就拉出11：1的攻勢，並以21：12扳平戰局，但決勝局在比分被對手拉開後，也讓王子維漸失信心，最終以21：11吞敗，連續兩年在男單首輪止步。

對於生涯首度敗在克拉爾布特手中，王子維表示太過心急是一大主因，「對手是一個很有耐心的選手，不能急著想要把他打死，不過今天我的體力出現一些狀況，讓我有點太急著攻。」

王子維坦言，去年帶傷在首輪就出局，讓他希望今年能夠一雪前恥，不過沒想到因此亂了節奏，「心情肯定是失落的，因為在家鄉球迷面前打球，一直很想報上次的仇，想要扳回一城，不過也此對於自己有過多的期待。」