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足球／世足資格賽主場首戰尬約旦 中華男足拚速度

2019-09-04 18:40聯合報 記者林宋以情╱即時報導

中華男足主場首戰迎戰約旦，陳柏良（左一）、中華隊教頭蘭卡斯特（左二）、約旦教頭柏...
中華男足主場首戰迎戰約旦，陳柏良（左一）、中華隊教頭蘭卡斯特（左二）、約旦教頭柏克曼斯（右二）出席賽前記者會。圖／中華足協提供
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2022卡達世界盃暨2023亞洲盃資格賽小組賽，中華男足首戰將在5日台北田徑場點燃戰火，交手世界排名99名的約旦，主帥蘭卡斯特（Louis Lancaster）坦言約旦是強勁的隊伍，但中華隊同樣針對約旦隊做了功課情蒐，期盼打出速度。隊長陳柏良也表示，球員已做好硬仗準備，將展現想贏的決心，為地主球迷拿下積分。

中華男足與約旦、尼泊爾、澳洲、科威特同屬B組，9月5日晚間7點10分交手約旦，10日晚間對上尼泊爾，中華隊由旅外好手陳柏良、溫智豪、陳浩瑋、王睿領銜，搭配朱恩樂、沈子貴、陳瑞杰，「高校怪物」吳彥澍也入選最終26人名單。

主帥蘭卡斯特1月接掌兵符，為備戰世界盃也透過4場國際友誼賽調整並磨合，蘭卡斯特期盼塑造出專屬中華隊的球風，「策略還是以快速、積極搶攻為主，不去迷信持控球，而讓陣容受限。」

中華隊2001年曾和約旦交手，0：6吞敗，賽前也確定台韓混血後衛王建明確定無緣出戰，蘭卡斯特則說，許多外在因素既成定局，球隊只能專注在能掌握的，「中華隊自1月就不斷進步，陣中也有許多好手爭取位置，相信不會是問題。」

我國過去五屆世界盃資格賽積分一分未得，陳柏良希望能在主場拚下積分，以好表現回饋球迷，「表現出我們應有的拚勁，把握當下。」

約旦隊兩天前抵台，今日原先計畫首度練習，不過場地因雨出現積水，約旦教練柏克曼斯（Vital Borkelmans）坦言球隊過去多半習於在人工草皮練球，「當然希望明天請求老天給我們好天氣，不過對台灣氣候，約旦隊也有所準備。」

中華男足隊長陳柏良。圖／中華足協提供
中華男足隊長陳柏良。圖／中華足協提供
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中華男足總教練蘭卡斯特。圖／中華足協提供
中華男足總教練蘭卡斯特。圖／中華足協提供
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中華隊陳柏良田徑
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