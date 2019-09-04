台北羽賽／當老師後首戰國際賽 許仁豪望球興嘆

2019-09-04 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



已轉任教職的許仁豪，相隔九個月再戰國際賽。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 儘管在今年二月開始底就將重心放在在清大的教職工作上，至今已有九個月未參加國際賽事，但我國羽球好手許仁豪仍在這次台北羽球公開賽首輪碰上林祐賢的賽事中，讓好友嚇出一身冷汗，不過許仁豪在決勝局仍因為氣力放盡，以23：21、19：21、16：21敗下陣來。

今年28歲的許仁豪，在去年底參加完在美國舉行的挑戰賽後，就將重心轉往清大擔任體育老師的工作上，儘管已鮮少以選手身份登場，但他仍維持一周至少打球一天來保持體態，而今年台北公開賽他更是連續第12年參賽，並在首輪就碰上多年好友林祐賢。

雖然已經九個月沒有參加國際賽事，但許仁豪面對好友仍先搶下首局後，才因為體力下滑遭逆轉吞敗，他坦言這次來參賽學生都不認為他會取勝，自己也是抱持著享受的心態參加，「現在就是完全沒包袱了，去健身房也是練自己想練的地方，可以說是完全享受打球。」

儘管仍會固定運動，但許仁豪坦言體能狀況已大不如前，「今天到第三局的時候，腦袋明明想要這樣做，但身體卻跟不上，只能望球興嘆。」

談到自己的體育老師生活時，許仁豪說：「因為我沒有上過教程，所以都是用以前訓練的方式來教學生，不過我已經把訓練量降到只剩三分之一，但學生都還是覺得量太大。」