台北羽賽／韓男神隔3年再出賽 首輪拍落廖蘇配

2019-09-04 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



李龍大（中）相隔三年再度參與台北羽球公開賽，並在首輪擊敗我國好手廖敏竣／蘇敬恆。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 台北羽球公開賽今天進行第二天賽程，我國選手包括周天成、王子維以及男雙好手麟洋配、廖蘇配也都將陸續登場，其中率先登場的男雙第五種子廖敏竣／蘇敬恆，在面對南韓名將「羽球男神」李龍大／金基正的比賽中，以14：21、21：19、19：21敗下陣來。

曾在奧運拿下混雙金牌與男雙銅牌的南韓名將李龍大，在2017年復出後陸續與柳延星、金基正搭檔出擊，並且以搶下東京奧運門票為目標，而今年他已經陸續在瑞士、美國與俄羅斯公開賽挺進到四強賽。

而這次台北羽球公開賽他則是與金基正搭檔出擊，並在首輪就碰上第五種子的我國好手廖敏竣／蘇敬恆，兩組人馬今年三月就曾在全英公開賽交手，當時廖蘇配以21：17、21：14直落二勝出。

不過今天雙方再度碰頭廖蘇配卻屈居下風，首局在一路落後的情況下以14：21讓出，第二局雖然廖蘇配扳平戰局，但決勝局仍是以19：21敗下陣來，在首輪止步。

廖敏竣賽後表示，由於這是他們本次賽事的第一場比賽，在風向的掌握上還沒有很好，加上決勝局時發生了幾次不應該的非受迫性失誤，讓他們與勝利擦身而過。

而前一次參加台北公開賽已經是2015年的李龍大，對於重新站上這個舞台他說：「其實還蠻緊張的，今天對手的防守表現很好，我們能贏運氣的成份居多。」

在2017年復出後，李龍大就以取得東京奧運門票為目標做準備，去年他改與金基正搭檔後目前世界排名第29名，他說：「金基正是一名進攻很有優勢的球員，不過我們兩個的磨合還需要一段時間，希望透過以戰養戰的方式，尋求更好的表現。」