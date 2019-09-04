親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
籃球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑

林鄭月娥晚間6點發電視公告 將宣布撤反送中修例

黃瀞瑩搶攻立委？四姝廝殺 北市這區榮登「死亡之組」

運動筆記【賽事】Firefox 追擊網路三高 公益路跑獻愛心【運動傷害退散】跑後你也下背痛嗎？想了解原因，你可以靠近一點
健行筆記在魔幻時刻走向山以緩步復健慢行烏來
NBA焦點球員- Tomas Satoransky (9月3日)焦點球員- 八村壘 (9月3日)

台北羽賽／韓男神隔3年再出賽 首輪拍落廖蘇配

2019-09-04 16:16聯合報 記者劉肇育╱即時報導

李龍大（中）相隔三年再度參與台北羽球公開賽，並在首輪擊敗我國好手廖敏竣／蘇敬恆。...
李龍大（中）相隔三年再度參與台北羽球公開賽，並在首輪擊敗我國好手廖敏竣／蘇敬恆。記者劉肇育／攝影
分享
台北羽球公開賽今天進行第二天賽程，我國選手包括周天成、王子維以及男雙好手麟洋配、廖蘇配也都將陸續登場，其中率先登場的男雙第五種子廖敏竣／蘇敬恆，在面對南韓名將「羽球男神」李龍大／金基正的比賽中，以14：21、21：19、19：21敗下陣來。

曾在奧運拿下混雙金牌與男雙銅牌的南韓名將李龍大，在2017年復出後陸續與柳延星、金基正搭檔出擊，並且以搶下東京奧運門票為目標，而今年他已經陸續在瑞士、美國與俄羅斯公開賽挺進到四強賽。

而這次台北羽球公開賽他則是與金基正搭檔出擊，並在首輪就碰上第五種子的我國好手廖敏竣／蘇敬恆，兩組人馬今年三月就曾在全英公開賽交手，當時廖蘇配以21：17、21：14直落二勝出。

不過今天雙方再度碰頭廖蘇配卻屈居下風，首局在一路落後的情況下以14：21讓出，第二局雖然廖蘇配扳平戰局，但決勝局仍是以19：21敗下陣來，在首輪止步。

廖敏竣賽後表示，由於這是他們本次賽事的第一場比賽，在風向的掌握上還沒有很好，加上決勝局時發生了幾次不應該的非受迫性失誤，讓他們與勝利擦身而過。

而前一次參加台北公開賽已經是2015年的李龍大，對於重新站上這個舞台他說：「其實還蠻緊張的，今天對手的防守表現很好，我們能贏運氣的成份居多。」

在2017年復出後，李龍大就以取得東京奧運門票為目標做準備，去年他改與金基正搭檔後目前世界排名第29名，他說：「金基正是一名進攻很有優勢的球員，不過我們兩個的磨合還需要一段時間，希望透過以戰養戰的方式，尋求更好的表現。」

羽球羅斯周天成
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

足球／周定洋去年解召事件 足協秘書長方靖仁致歉

2019-09-04 16:14

世足賽／卡達會徽公布 起伏沙丘轉化成獎盃形狀

2019-09-04 14:43

南美足球隊員第一人 林育葦受邀任竹市足球推廣大使

2019-09-04 14:29

NBA／麥基冠軍戒被偷損失6百萬 慶功護目鏡也遭竊

2019-09-04 12:38

台北羽賽／台混雙5組人馬 僅李洋、楊景惇晉級

2019-09-03 23:55

田徑／赴日移訓收穫多 陳奎儒拚跨進東奧

2019-09-03 23:53

軟網／陳郁勳亞洲大學賽包辦3金 亞青、亞大席捲6金

2019-09-03 22:40

羽球／王子維興奮當地主 帶各國球星逛街快閃

2019-09-03 21:01

田徑／與日本紀錄保持人操課 陳奎儒衝世錦賽達標

2019-09-03 17:55

台北羽賽／王齊麟傷腰 混雙首輪遭頭號種子逆轉

2019-09-03 17:42

台北羽賽／退去年冠軍 李洋、楊景惇混雙過頭關

2019-09-03 16:42

全國登山日22縣市串連 逾兩百活動9月9日開跑

2019-09-03 15:59

東奧／訓練基地延伸 國訓中心攜手台東體中

2019-09-03 12:51

老美瘋運動的背後 重視團隊精神建立自信

2019-09-03 10:24

羽球／小天領軍 台北公開賽今開打

2019-09-03 01:29

網球／相隔5年 謝淑薇女雙挺進年終賽

2019-09-03 01:23

桌球／不玩了！ 莊智淵怒退國家隊

2019-09-03 01:19

軟網／亞洲大學錦標賽 我再添1金2銀

2019-09-02 20:38

羽球／首屆全國大專校院排名積分賽 3日報名起跑

2019-09-02 18:15

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

世籃賽／土耳其關鍵4罰落空 美國險勝臉色凝重

2019-09-03 23:09

世籃賽／巴西教頭動腦半年 派39歲老將擋字母哥

2019-09-04 07:48

中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00

陳偉殷曲球威力強 8月底回穩：「這才是我！」

2019-09-04 07:00

NBA／湖人簽魔獸 記者爆料：因AD不想打中鋒

2019-09-04 10:09

世籃賽／八村壘21分難回天 日本2連敗晉級渺茫

2019-09-03 18:35

美網／五盤大戰遭逆轉 費德勒無緣4強

2019-09-04 11:56

世籃賽／12隊提前晉級16強 8隊爭取剩餘名額

2019-09-04 13:25

MLB／海盜升上王維中 碰面陳偉殷但均未上場

2019-09-04 10:40

世籃賽／施羅德下半場失準 德國爆冷遭淘汰

2019-09-04 11:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top