南美足球隊員第一人 林育葦受邀任竹市足球推廣大使

2019-09-04 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



林育葦是台灣首位在巴拉圭職業足球賽出賽的足球員，今天新竹市長林智堅與林育葦會面交流竹市足球發展，並邀請林育葦擔任「新竹市足球推廣大使」，林育葦也對新竹市的足球軟硬體環境提出多項建言，林智堅也宣示啟動「新竹市足球推廣計畫」，將在竹市建置三級足球發展環境，提升竹市公共與校園足球硬體設施，也委請足球大使林育葦介紹足球專家，廣納足球專業建議，做推廣新竹市足球運動的最強後盾。

林育葦畢業於文化大學體育研究所，父親任職於竹市稅務局，從小在新竹市長大的他，在求學階段踢球與協助基層選手訓練時，讓他看見台灣發展足球的困境，他毅然決定走出台灣闖蕩世界，隻身前往我國在南美的唯一邦交國巴拉圭，從一句西班牙文都不會說，經過1年9個月的努力，終於獲得「波特諾山丘」足球俱樂部認可及賽事登錄，成為台灣首位在巴拉圭出賽的足球員。

日前蔡英文總統出訪巴拉圭，林育葦也致贈蔡總統代表球隊球衣，蔡總統當時也肯定林育葦到巴拉圭追求足球夢的辛苦，但林育葦也成為台灣跟巴拉圭兩國友誼最好的寫照，巴拉圭是世界足球強國，有許多值得台灣學習的地方，而林育葦已為兩國球員交流的開路先鋒。

教育處長黃錦能表示，林育葦不僅為了成為正式的職業球員而努力，在巴拉圭期間為了能讓巴拉圭與台灣有更多的足球交流計畫，由林育葦的牽線，2018年6月已有一批自費交流考察團前往巴拉圭，新竹宇宙聯足球俱樂部也與波特諾山丘俱樂部五人制部門，簽署合作協議，為兩國的足球合作交流踏出了第一步；今年4月林育葦的南美巴拉圭計畫官方網站 futbolistatwenpy.com 也正式啟動。

教育處指出，目前設有足球隊學校包含建功高中、培英國中、實驗中學等；推動樂樂足球的學校有北門國小、陽光國小、朝山國小及大湖國小等，而足球俱樂部也逐漸增加，市府除在南寮運動公園打造2座標準規格足球場，分別為比賽與練習場地，可視比賽人數調整場地，也改善荒地閒置問題；未來也將整理市立體育場草皮場地及建功高中操場，練習場地品質升級，提供更多元足球運動空間。