田徑／與日本紀錄保持人操課 陳奎儒衝世錦賽達標

2019-09-03 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



台灣欄神陳奎儒現身站台，號召全臺跑者為2020東京奧運應援。圖／動能策略行銷提供 分享 facebook

日前在日本富士北麓田徑賽跨出本季次佳13秒36，我國110公尺跨欄好手陳奎儒，赴日移訓與日本110欄紀錄保持人高山峻野一同訓練，坦言去了一趟從技術、穩定性都有很大收穫，期盼27日多哈世錦賽，預賽就能達標東京奧運。

陳奎儒今年5月以13秒34改寫個人全國紀錄，距離2020東京奧運門檻僅差0.02秒，1日富士北麓田徑賽以0.04秒和東奧門票擦肩，昨天晚上返台後，3日再出席2019國際奧林匹克路跑記者會。

談到日本移訓，對陳奎儒是趟衝擊之旅，與日本110欄紀錄保持人高山峻野雖然語言不通，但照高山峻野課表練習，彼此教練間也會交流，讓他收穫甚豐，「對方100公尺逆風2.0都能跑到10秒44，是我可能一輩子都達不到的成績，看到很多可以加強的部分。」

國際奧林匹克路跑12月1日臺中麗寶起跑，邀請全臺跑者為2020東京奧運中華隊選手應援(左起)陳奎儒、雷千瑩、中華奧會孫立群顧問。圖／動能策略行銷提供 分享 facebook

陳奎儒預計23日出發飛往多哈世錦賽，世錦賽前起跑為訓練重點，希望能改善起跑後到第一個欄架間的速度，以及訓練的穩定性，「目標希望世錦賽預賽就能達標，再去想奪牌。」

2019國際奧林匹克路跑將於12月1日，上午6時30分台中后里區麗寶國際賽車場開跑。今年規劃半馬21公里半馬組、10公里挑戰組及3.5公里健康組，主辦單位也將透過全民加盟TEAM TPE計劃，設計雷千瑩「滿弓應援」及陳奎儒「台灣欄神」個人奧運形象商品。