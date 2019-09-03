台北羽賽／王齊麟傷腰 混雙首輪遭頭號種子逆轉

2019-09-03 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



王齊麟／程琪雅在混雙首輪遭逆轉止步。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

台北羽球公開賽混雙首輪賽事，我國好手王齊麟／程琪雅今天對上目前世界排名五名的大會頭號種子馬來西亞陳炳順／吳柳螢，儘管首局以21：17率先搶下，不過接下來兩局在對手逐漸適應場地後，也以連兩個11：21遭到逆轉，在首輪止步。

今年台北公開賽我國共有七組人馬參加混雙賽事，其中去年闖進八強的王齊麟今年改與程琪雅搭檔出擊，不過兩人籤運不佳，在首輪就對上名列第一種子的陳炳順／吳柳螢。

在首局賽事中，兩組人馬一路拉鋸，在14：14時王齊麟／程琪雅拉出一波4：1的攻勢擴大差距，並以21：17先下一局，不過接下來兩局老經驗的馬來西亞組合掌握住了比賽優勢，連續兩局都以21：11勝出，逆轉晉級到第二輪。

對於在首輪就止步，王齊麟賽後表示，今天其實是帶著「衝擊」的心態參加混雙賽事，「對手是頭號種子，其實我們是比較沒有包袱的，不過對手也是老經驗，在輸掉第一局後就開始限制我的球路，讓我們在接下來兩局打得很艱辛。」

王齊麟也透露，在首局時其實就不慎弄傷腰部，導致在後兩局打得相對保守，「其實今天我們就是放鬆準備，不給自己太大的壓力，畢竟與對手的實力本來就有點落差。」

而在今天出賽的五組混雙組合中，我國最終僅剩李洋／楊景惇順利晉級，今天未出賽的李哲輝／許雅晴、柏禮維／張淨惠將在明天進行內戰，而明天也將舉行單、雙打首輪賽事，其中男單好手王子維與周天成將分別在晚間5點20與6點50登場。