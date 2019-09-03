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台北羽賽／退去年冠軍 李洋、楊景惇混雙過頭關

2019-09-03 16:42聯合報 記者劉肇育╱即時報導

李洋（右）、楊景惇（左）在台北公開賽混雙首輪擊敗去年冠軍晉級第二輪。記者蘇健忠／...
李洋（右）、楊景惇（左）在台北公開賽混雙首輪擊敗去年冠軍晉級第二輪。記者蘇健忠／攝影
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台北羽球公開賽今天展開會外賽與混雙會內賽首日賽程，下午的混雙首輪賽事我國共有五組人馬出賽，其中李洋／楊景惇首戰就對上去年拿下冠軍的印尼組合普拉塞特亞（Alfian Eko Prasetya）／伊絲拉米（Marsheilla Gischa Islami），最終以21：19、20：22、21：19勝出。

去年台北羽球公開賽我國選手楊博軒／吳玓蓉闖進混雙決賽，不過最終卻敗在普拉塞特亞／伊絲拉米手中，無緣挑戰首對純本土的混雙冠軍，而今年賽事我國再有六組人馬向混雙挑戰，力拚將冠軍留在國內。

其中李洋今年混雙改與楊景惇搭檔出擊，不過兩人首輪就對上去年冠軍普拉塞特亞／伊絲拉米，在對手仍不適應場地的情況下，李洋／楊景惇首局先是以21：19拿下，第二局更是率先取得局點，不過卻遭到對手以22：20逆轉進入決勝局，而李洋／楊景惇也重新調整腳步，在19：19後連拿兩分鎖定勝利，挺進混雙第二輪。

對於今年才合拍就在地主球迷面前拍落去年冠軍，李洋賽後表示，由於對手實力堅強又是去年冠軍，其實今天是帶著平常心應戰，「下場比賽時其實沒想太多，畢竟對手是去年冠軍，所幸今天我們兩個的發揮算是蠻好的，反觀對手似乎還沒有適應，這讓我們有機會彌補雙方間的實力差距。」

李洋指出，雖然今年才開始與楊景惇合作，不過目前國家隊在有陳宏麟、蔡佳欣等昔日雙打好手指導下，目前已有固定的混雙練球安排，也期許未來能夠打出更好成績，「今天這場還不能算是我們兩個合作的代表作，因為我們今年已經在超級500（印度公開賽）闖進過四強，如果這次能打進冠軍賽，應該就能算了。」

羽球蔡佳欣

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