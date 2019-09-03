全國登山日22縣市串連 逾兩百活動9月9日開跑

2019-09-03 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



「108年全國登山日」系列活動將自9月9日起開跑。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

為了鼓勵民眾透過登山，一步一腳印的認識美麗台灣，教育部體育署特別規劃推動「108年全國登山日」系列活動，在今天記者會上由教育部部長潘文忠宣布將在國發會公共政策網路參與平台，廣徵民眾對登山管理的意見，並號召大家一起來登山、健行。

我國有百分之70以上的面積屬於山林，豐富特殊的山林資源是一大驕傲，這也讓我國登山活動參與人口與日俱增，體育署署長高俊雄表示，農曆9月9日重陽節有登高的習俗，而國曆9月9日是「國民體育日」，所以體育署自國曆9月9日起為期1個多月期間，結合在地團體串聯全台22縣市登山社團共同舉辦「全國登山日」系列活動，鼓勵大家樂在山林、挑戰自我。

而今年全國登山日活動也邀請到登山夫妻檔阿泰與呆呆擔任活動大使，先生阿泰表示，自己是因看到父親成功登頂玉山後，決定跟隨腳步嘗試登山運動，而他與太太呆呆也匯集了這些年來登山的經驗，出版了兩本著作，「我們夫妻共同的嗜好就是登山健行，登山健行對我們來說不只是運動，整個旅程的甘與苦，更是讓自己歸零與自我對話的過程。」

太太呆呆也表示，「在山裡，我們學會面對自然要謙虛，也獲得了面對自己的力量。山知道我們缺乏什麼，所以給了我們需要的力量，所以讓我們一起響應登山健行，學習尊重對待大自然，進而更珍惜這片土地。」。

「全國登山日」系列活動為國內規模最大的登山系列活動，體育署串連22縣市地方登山社團辦理超過200場登山健行活動，主場活動訂於10月6日舉行，分別由中華民國山岳協會及中華民國健行登山會於台北至善國中、台中都會公園，同步辦理千人登山健行活動，報名期限將於9月20日截止。