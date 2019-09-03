東奧／訓練基地延伸 國訓中心攜手台東體中

2019-09-03 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



台東體中校長林鴻源（左一）和國訓中心執行長李文彬（右一）簽屬東部訓練基地合作協議，體育署署長高俊雄同場見證。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

東京奧運不到一年就要登場，國家運動訓練中心今天和國立台東大學附屬體育高級中學簽訂合作協議，共同設置東部訓練基地，為備戰東奧和各項國際賽的選手打造更多的訓練場所。

體育署署長高俊雄今天出席合作協議簽約儀式，他表示，台東體中是國內唯一的國立體育中學，校園面積達33公頃，環境優美且宿舍、餐廳設備完善，但一些場館硬體經26年使用需要整修，學校體育組都已編列預算，讓各項設備更完善。

高俊雄表示，計畫在台東體中的大草坪建兩座足球場，一座人工草皮，一座天然草皮，打造出東台灣適合訓練的最佳環境。

我國舉重手郭婞淳就是台東體中出產的代表校友，校長林鴻源提到，學校建校目標就是培養好手，再將這些體育幼苗送到國訓中心、為國爭光，期待未來能再培養出更多郭婞淳。

林鴻源說：「建構完整的訓練體系，運動銜接會比較完整，三級、四級的體制如果沒有建立起來，很容易就斷掉，尤其東部，選手可能國中完就跑去西部，人口不斷流失，會造成基層的無力感，所以也很開心這次的合作，希望有更多在地人才留下來。」

台東體中共計有射擊、軟網、跆拳道、柔道、田徑等10種專長運動的專業場館，今天簽約前就有許多代表隊到東部移訓會選擇台東體中，國訓中心執行長李文彬表示，之後將安排規劃適合的團隊前往台東體中移訓，像台東體中游泳館相當不錯，舉重隊之後移地訓練也計畫到台東體中。

李文彬補充，國訓中心和台東體中共同設置東部訓練基地合作協議簽署後，未來國訓中心也會派運動防護和醫護組前去協助，代表隊教練前往時也能指導台東體中的年輕選手，「是彼此間互相配合的加分。」