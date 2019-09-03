親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
籃球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑

美國南加州潛水圈慘案！海上火燒船 8死26人生死未卜

管中閔被申誡只是「前菜」 台大博士生：大餐還在後面

運動筆記2019年08月 披薩跑量新紀錄 482.1km萬象蘇州跑旅趣
健行筆記【台北士林】心臟重建登山行．香對山．頂山．杏林山享受巨木林蔭的芬多精，一探上帝的部落司馬庫斯!
NBA焦點球員- 塞爾維亞三劍客 (9月2日)焦點球員- Luis Scola (9月2日)

東奧／訓練基地延伸 國訓中心攜手台東體中

2019-09-03 12:51聯合報 記者曾思儒╱即時報導

台東體中校長林鴻源（左一）和國訓中心執行長李文彬（右一）簽屬東部訓練基地合作協議...
台東體中校長林鴻源（左一）和國訓中心執行長李文彬（右一）簽屬東部訓練基地合作協議，體育署署長高俊雄同場見證。記者曾思儒／攝影
分享

東京奧運不到一年就要登場，國家運動訓練中心今天和國立台東大學附屬體育高級中學簽訂合作協議，共同設置東部訓練基地，為備戰東奧和各項國際賽的選手打造更多的訓練場所。

體育署署長高俊雄今天出席合作協議簽約儀式，他表示，台東體中是國內唯一的國立體育中學，校園面積達33公頃，環境優美且宿舍、餐廳設備完善，但一些場館硬體經26年使用需要整修，學校體育組都已編列預算，讓各項設備更完善。

高俊雄表示，計畫在台東體中的大草坪建兩座足球場，一座人工草皮，一座天然草皮，打造出東台灣適合訓練的最佳環境。

我國舉重郭婞淳就是台東體中出產的代表校友，校長林鴻源提到，學校建校目標就是培養好手，再將這些體育幼苗送到國訓中心、為國爭光，期待未來能再培養出更多郭婞淳。

林鴻源說：「建構完整的訓練體系，運動銜接會比較完整，三級、四級的體制如果沒有建立起來，很容易就斷掉，尤其東部，選手可能國中完就跑去西部，人口不斷流失，會造成基層的無力感，所以也很開心這次的合作，希望有更多在地人才留下來。」

台東體中共計有射擊、軟網、跆拳道、柔道、田徑等10種專長運動的專業場館，今天簽約前就有許多代表隊到東部移訓會選擇台東體中，國訓中心執行長李文彬表示，之後將安排規劃適合的團隊前往台東體中移訓，像台東體中游泳館相當不錯，舉重隊之後移地訓練也計畫到台東體中。

李文彬補充，國訓中心和台東體中共同設置東部訓練基地合作協議簽署後，未來國訓中心也會派運動防護和醫護組前去協助，代表隊教練前往時也能指導台東體中的年輕選手，「是彼此間互相配合的加分。」

郭婞淳舉重田徑

相關新聞

老美瘋運動的背後 重視團隊精神建立自信

2019-09-03 10:24

網球／相隔5年 謝淑薇女雙挺進年終賽

2019-09-03 01:23

羽球／小天領軍 台北公開賽今開打

2019-09-03 01:29

桌球／不玩了！ 莊智淵怒退國家隊

2019-09-03 01:19

軟網／亞洲大學錦標賽 我再添1金2銀

2019-09-02 20:38

羽球／首屆全國大專校院排名積分賽 3日報名起跑

2019-09-02 18:15

台北羽賽／周天成領銜 喊話贏下最後一顆球

2019-09-02 17:02

LPGA／波特蘭菁英賽 錢珮芸並列第9本季最佳

2019-09-02 15:14

全運會／打造桃園運動村 找超級瑪利歐宣傳

2019-09-02 14:50

影／莊智淵疑受不當攻擊棄戰東奧 體育署全力慰留

2019-09-02 14:25

桌球／莊智淵退國家隊 高俊雄：全力挽留

2019-09-02 12:35

射箭／家人支持 戴宇軒就愛射箭

2019-09-02 00:03

桌球／退出巴拉圭、亞錦賽 莊智淵不再參加國際大賽

2019-09-01 23:46

徐芳澄全中運游泳摘3金 台東體育獎焦點

2019-09-01 23:17

軟網／亞洲大學軟網錦標賽 陳郁勳、歐子鴻聯手摘金

2019-09-01 21:52

卡巴迪／忠州世界武藝大師賽 中華男、女隊奪銀

2019-09-01 21:41

射箭／連兩天橫掃 新竹愛山林隊創紀錄

2019-09-01 18:53

JLPGA／宜得利女子錦標賽 盧曉晴並列第7

2019-09-01 18:38

跆拳道／罷免連署書要補件 張火爐：一切照程序

2019-09-01 18:22

射箭／敢射就贏一半 協會青年隊飆出上半季第2

2019-09-01 17:40

田徑／日本跑出本季次佳 陳奎儒再拚世錦賽達標

2019-09-01 16:37

射箭／世青賽個人摘金 戴宇軒想當「湯神」拍檔

2019-09-01 16:36

射箭／手機就能看 陳婷妮讓更多人看「箭」

2019-09-01 15:22

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

世籃賽／大陸2失誤遭逆轉 易建聯喊話相信自己

2019-09-03 09:28

U18世青賽／比賽5局因雨裁定 中華3：1勝日本

2019-09-02 20:08

U18世青賽／中華裁定勝 王彥程再當抗日英雄

2019-09-02 20:30

日職／大谷繼續在大聯盟發光 藤浪還在二軍砸人

2019-09-03 07:00

NBA／勇奪BIG3聯賽總冠軍 強森榮獲MVP

2019-09-02 18:30

世籃賽／大陸隊致命失誤 波蘭OT氣走地主

2019-09-02 23:02

世籃賽／美國男籃冠軍之路 要注意哪些絆腳石？

2019-09-03 07:00

MLB／退休隔年洋基就封王 穆西納不後悔離開

2019-09-03 10:55

MLB／田中優質先發 洋基仍斷連220場得分紀錄

2019-09-03 07:51

世籃賽／奈及利亞NBA牌失靈 不敵阿根廷遭淘汰

2019-09-03 11:30

NBA／尼克探花巴瑞特 目標直指新人王

2019-09-02 14:41

2019世界盃籃球賽 預賽最新賽程與戰績表

2019-09-02 22:40

U18世青賽／佐佐木練投引圍觀 台日戰沒上場

2019-09-02 21:39

世籃賽／盼率西班牙奪冠 魯比歐：正處最佳狀態

2019-09-02 15:40

桌球／不玩了！ 莊智淵怒退國家隊

2019-09-03 01:19

世籃賽／塞爾維亞勢如破竹 大勝菲律賓59分

2019-09-03 01:16

影／莊智淵疑受不當攻擊棄戰東奧 體育署全力慰留

2019-09-02 14:25

MLB／柯爾接棒韋蘭德飆14K 百年來第一對

2019-09-03 09:29

日職／王柏融最後19戰拚翻轉 安打破百有危機

2019-09-02 16:29

MLB／張育成生涯首打點開張 打擊率卻跌破2成

2019-09-03 11:36

MLB／明顯壞球被主審拉弓2次 葉力奇：野蠻

2019-09-03 10:26

美網／失球后又連霸夢碎 大坂：傷心但學到很多

2019-09-03 07:50

中職／暴力猿132轟比下3隊 有望超越隊史紀錄

2019-09-03 11:15

U18世青賽／中華裁定勝日 陳志杰將先發戰南非

2019-09-03 01:14

世籃賽／小加索聯手魯比歐 西班牙克波多黎各晉級

2019-09-03 11:08

世籃賽／延長賽失守 大陸遺憾輸波蘭

2019-09-03 01:27

美網╱拍下球后大坂直美 班希琪晉級女單8強

2019-09-03 05:45

美網╱球拍當槍瞄準線審 麥克布萊恩遭罰款

2019-09-02 16:16

U18世青賽／去年當替補 羅暐捷這次把握住機會

2019-09-02 17:14

美網／才拿年終賽門票 謝淑薇女雙爆冷出局

2019-09-03 10:05

美網／王薔就像納達爾 教頭：打小威有機會

2019-09-03 08:55

U18世青賽／連兩年抗日成功 王彥程找回自信心

2019-09-02 22:51

世籃賽／ 義大利痛宰安哥拉 攜手塞爾維亞晉級

2019-09-03 11:53

U18世青賽／大雨亂賽程 中華、南非之戰延後開打

2019-09-03 09:54

日職／張奕4日再戰西武 修正動作拚第3勝

2019-09-02 16:59

NBA／韋德法國享受假期 秀與74歲萊里尬舞片段

2019-09-02 16:06

美網／偶像老虎場邊支持 納達爾抵8強

2019-09-03 10:47

U18世青賽／連兩年抗日奏功 王彥程自評70分

2019-09-03 01:13

MLB／遭強襲球狙擊 道奇新秀梅伊幸無大礙

2019-09-02 16:08

MLB／今日戰績表 洋基再見轟本季首支90勝球隊

2019-09-02 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top