世籃賽／大陸關鍵兩失誤遭逆轉 易建聯：仍要相信自己

2019-09-03 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



正規賽最後7秒發生發球失誤，讓大陸隊錯過世界盃男籃賽連勝機會，最終延長賽以76：79敗給波蘭隊，想取得分組前2的晉級資格，明天晚上8點的小組最終戰碰委內瑞拉非勝不可。

大陸隊明星中鋒易建聯連兩戰都攻下全隊最高分，昨天貢獻24分、8籃板的他表示，球技上的問題確實要好好檢討，這場全隊的犯規也的確出現較多，會好好總結、準備小組最終戰，「現在要做的就是將全部注意力集中到下一場比賽上。」

他對晉級下一輪有衝組信心，「我們一直相信自己，我們一整個夏天都在訓練付出，到最後一場小組賽，我們最重要就是要自信。」

大陸昨天第四節最後11秒還握有72：69領先，但波蘭先站上罰球線將差距縮小到1分，大陸又發生關鍵發球失誤，讓波蘭球星波尼特卡（Mateusz Ponitka）站上罰球線；波尼特卡第一罰把握，分數追平，第二罰失手，不過易建聯絕殺機會也沒能把握，比賽進入延長賽。

延長賽最後10秒，落後3分的大陸隊有追平機會，但卻再度出現發球失誤，且這次是過了5秒球仍沒傳出，讓波蘭驚險收下2連勝，16強門票也到手，最後資格將由同為1勝1負的大陸隊和委內瑞拉隊爭奪。

「我以球員們為榮，他們代表國家隊締造的特別時刻會被記住，經過這晚，全世界都會認識誰是波蘭的球員。」波蘭教頭泰勒（Mike Tayler）滿意說。

大陸教頭李楠則說，球員已經盡了全力，「他們可以從這場比賽中學習，希望藉此成長。」