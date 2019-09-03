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美網／王薔就像納達爾 教頭：打小威有機會

2019-09-03 08:55聯合報 記者曾思儒╱即時報導

生涯首闖大滿貫8強的大陸27歲「金花」王薔，將於台灣時間明天早上7時在美網中央球場挑戰6屆冠軍小威廉絲（Serena Williams），王薔的教頭德魯維（Thomas Drouet）說，關鍵在於心態，要把對手視為現在的小威，而非拿過23座大滿貫的網壇傳奇。

「我認為這場比賽的關鍵，是她必須試著擊敗小威廉絲，如果她想擊敗的是小威締造過的歷史與在中央球場完成的成就，她就沒有機會。」德魯維提到，王薔的心態攸關明天8強賽結果，「她唯一方式是擊敗現在的小威，如果我們想的是目前的小威，她就有機會；如果是想擊敗擁有23座大滿貫的人，就會是很大挑戰，我希望她不要這樣去想小威。」

37歲的小威除拿過6座美網金盃，去年也打進決賽，不過她上一次高捧大滿貫已是產女前的2017年澳網，2014年之後就再沒嘗過美網冠軍滋味。

德魯維分享自己給王薔的建議，就是心態要無所畏懼，「不要怕她，妳要碰頭的是2019年的小威。」

王薔和德魯維是在今年法網前合作，在美網締造個人最佳大滿貫成績，德魯維不居功，他說自己不是「魔術師」，且認為王薔還沒打出最佳身手，「我讓她練習時就去多思考，為何要做這些或那些，當妳做出正確計畫，把對手帶出舒適圈，妳不需要打出最佳表現，只需要準確執行。」

德魯維眼中的王薔是非常安靜內向，但分析戰況的能力是征戰WTA巡迴賽的絕佳武器，「一分又一分，她會讓對手疲憊，就像是納達爾（Rafael Nadal）一樣，她不會躁進，而是讓對手疲累，然後去終結比賽。」

小威廉絲美網

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