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美網／止步16強失球后 大坂直美：傷心但學到很多

2019-09-03 07:50聯合報 記者曾思儒╱即時報導

去年在紐約高捧美網金盃，日本「世界球后」大坂直美今年確定連霸失利，她在今天凌晨以5：7、4：6敗給同期的瑞士好手班希琪（Belinda Bencic），16強止步，下周一將再度讓出球后寶座給澳洲好手芭蒂（Ashleigh Barty）。

「對我來說，現在的感覺除了傷心，同時也覺得從這次比賽學習到非常多。」大坂直美打起精神說，儘管落敗，這些經驗都是幫助自己進步的養分，像是近兩周自己飽受膝蓋痠痛問題，如何在狀況不是百分百時找到贏球方式，就是很大課題。

在比賽中一度申請傷停治療的大坂直美說：「這樣的比賽非常重要，因為考驗你的特質，所以我往這方面去想，我還有很多成長空間。」她也正向的說，不會太在意單一場的比賽，「綜觀來說，我想看的是整個夏天，我真的覺得這場賽事是我今年表現最好的一站。」

她和班希琪都是1997年出生，兩位「同期」選手在今年印地安泉女網賽也曾碰頭，勝家同樣是班希琪。世界排名12的瑞士女將在大滿貫最佳成績就是2014年的美網8強，今天嘗到相隔5年的大滿貫8強滋味，她笑說自己沒有很強的力量，致勝球和「愛司」不是太多，「但我解讀隊手比賽能力很好，對上所有人都如此，不只因為對上她。」

重返8強的班希琪，下一戰要和列23種子的克羅埃西亞女將薇基克（Donna Vekic）對決，薇基克今天凌晨在2小時又45分鐘的馬拉松大戰後來居上，且是在瓦解一個賽末點危機下以6：7（5：7）、7：5、6：3力退德國對手喬吉絲（Julia Goerges），生涯首闖大滿貫8強。

喬吉絲在這場發出1998年後女單比賽最多的21記「愛司」，驚人表現讓薇基克笑說：「我不知道是怎麼贏球的，她的發球狀態那麼好，還先有賽末點，我只是持續奮戰，相信我能獲勝。」

大坂直美美網

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