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桌球／不玩了！ 莊智淵怒退國家隊

2019-09-03 01:19聯合報 記者林宋以情／台北報導

桌球好手莊智淵退出國家隊，體育署將全力慰留。 圖／聯合報系資料照片
桌球好手莊智淵退出國家隊，體育署將全力慰留。 圖／聯合報系資料照片
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四屆奧運桌球元老莊智淵，拋退出國家隊震撼彈，昨天體育署署長高俊雄召開記者會，表達強烈慰留莊智淵立場，盼幫助莊智淵一圓再戰東京奧運夢想。

卅八歲莊智淵有台灣「桌球教父」之稱，世界男單排名曾高居第三，二○○二年拿下國際桌球總會巡迴賽總決賽男子單打冠軍，並在二○一二年倫敦奧運獲第四，不僅國際賽戰功彪炳，場外更興建桌球館，盼打造桌球基地培育國內潛力新秀。

目前世界排名卅五名，莊智淵原先預定九月十至十四日參加巴拉圭挑戰賽，拚積分同時盼為中華男團爭取更佳種子序，由於比賽日期與十五日印尼日惹登場的亞錦賽相近，中華桌球協會答應讓莊智淵亞錦賽只打單打。但莊智淵不滿有教練認為此舉會引發日後其他選手仿效，因此宣布退出國家隊，巴拉圭挑戰賽與亞錦賽都不參加，未來也不會代表中華隊參加東奧。

亞錦賽攸關東京奧運門票，男、女團冠軍隊可直接取得三張滿額門票，另外明年一月世界桌球團體賽奧運資格賽前九名也能取得奧運資格，莊智淵退出，對中華隊戰力影響非同小可。

高俊雄指出，莊智淵是六屆亞運功臣、四屆奧運元老，只要他在任就會盡全力將莊智淵留在培訓隊，體育署也將盡快了解事件始末。由於亞錦賽名單無法再更動，若最終莊智淵決意不打，亞錦賽將由陳建安、林昀儒、彭王維、王泰崴出征。

東京奧運巴拉圭出國莊智淵桌球中華隊亞運陳建安

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