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謝淑薇與史翠可娃 率先入選WTA年終賽女雙

2019-09-02 22:09中央社 台北2日電

世界女子職業網球協會（WTA）官網今天公布，台灣網球一姐謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），成為全球首組入選WTA年終賽的女雙組合。

今年WTA年終賽將於10月27日至11月3日在中國深圳舉行，總獎金高達1400萬美元（約新台幣4.4億元），僅有8名女單與8組女雙可獲邀參賽。

謝淑薇與史翠可娃本季分別拿下杜拜女網錦標賽、馬德里公開賽及伯明罕草地女網賽冠軍，並在年度4大賽之一的溫布頓網球錦標賽，以大會第3種子之姿，4強先扳倒大會頭號種子、匈牙利的巴波斯（Timea Babos）與法國女將美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），接著再於冠軍賽以直落二，橫掃中國的徐一幡與加拿大的布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）奪冠。

謝淑薇在接受WTA官網訪問時表示：「在歷經了一個超棒的賽季後，我們很興奮可以首次一起參加年終賽。」史翠可娃也說，能成為整季最棒的雙打組合之一感覺非常棒，「我們期望能在深圳打出高水準的比賽」。

謝淑薇過去曾在2013年與中國女將彭帥聯手，在WTA年終賽拿下冠軍，隔年兩人雖然衛冕失利，不過仍拿下亞軍。

謝淑薇溫布頓

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