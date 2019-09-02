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台北羽賽／周天成領銜 喊話贏下最後一顆球

2019-09-02 17:02聯合報 記者林宋以情╱即時報導

台灣羽球「一哥」周天成。記者許正宏／攝影
台灣羽球「一哥」周天成。記者許正宏／攝影
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超級300系列賽台北羽球公開賽，3日台北小巨蛋點燃戰火，台將由我國「一哥」周天成領銜，率領我國3男雙組合「麟洋配」李洋／王齊麟、廖敏竣／蘇敬恒、盧敬堯／楊博涵等好手捍衛主場，周天成備戰心情輕鬆，但態度不馬虎，「贏下最後一顆球」的態度，迎接台北公開賽。

為了備戰台北羽球賽，周天成把握賽前練習時間，練球後又「趕場」出席記者會。2日記者會上，包括南韓「一姐」成池炫、世界男雙第6印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），以及王齊麟都出席，立法院長蘇嘉全也成座上嘉賓。

周天成高居世界男單第二，日前抱回超級1000印尼羽賽以及超級500泰國羽賽兩座冠軍，儘管世錦賽表現不如預期，仍以樂觀態度面對台北賽，以及17日登場的超級1000系列中國大陸羽球公開賽。

周天成表示，心態還是最大主因，但找到問題癥結點最重要。「小天」去年四強飲恨，三連霸夢碎，今年劍指重返王座，首輪迎戰泰國選手蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon），「目標希望能留久一點，在場上打多天一點，讓球迷多看幾天。」

中華羽球協會理事長張國祚提到，台北羽球公開賽舉辦多年，朝升級為超級500甚至750賽事努力，今年已有多位BWF（世界羽球聯盟）委員前來考察評估，盼能結合政府與體育署資源，解決小巨蛋燈光硬體問題，讓明年賽事升級。

立法院長蘇嘉全（左）恭賀中華羽球協會理事長張國祚（右）當選亞羽聯副主席。記者許正...
立法院長蘇嘉全（左）恭賀中華羽球協會理事長張國祚（右）當選亞羽聯副主席。記者許正宏／攝影
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台北羽球公開賽2日舉辦賽前記者會。記者許正宏／攝影
台北羽球公開賽2日舉辦賽前記者會。記者許正宏／攝影
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羽球周天成世錦賽

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