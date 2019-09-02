全運會／打造桃園運動村 找超級瑪利歐宣傳

2019-09-02 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市主辦全運會，中秋節周六周日邀來「任天堂超級瑪利歐」蒞臨運動村，這是瑪利歐首次跨國與城市合作推廣運動。圖／桃園市政府新聞處提供 分享 facebook

108年全國運動會10月19日至24日在桃園市舉行，50座場館合計有34項賽事，各縣市好手齊聚。桃園在全運會打造「運動城市」亮點品牌，推廣運動城市的風氣，也讓更多人掌握全運會資訊，市府 9月 14、15日（周六、周日）中秋連假，特別在府前廣場開設「桃園運動村」，讓民眾體驗多項全運會賽事，還有ㄚ桃、園哥與眾多超人氣人物陪大家過中秋、玩遊戲，搶先闖關送全運會好禮。

桃園運動村府前廣場兩天活動亮點，最特的包括邀請「任天堂超級瑪利歐」蒞臨運動村，這是瑪利歐首次跨國與城市合作推廣運動，現場打造經典瑪利歐遊戲實體場景提供市民朋友拍照、打卡，讓到場者置身熱鬧精彩的瑪利歐世界，絕對High 翻桃園。

桃園市政府新聞處透露，「桃園運動村」以射擊、跆拳道、桌球等3種全運會賽事項目，設計趣味互動關卡，並以全運會自由車公路賽道，打造 VR 實境自行車遊戲體驗，只要頭戴 VR 裝置，360度實景、感受騎行自行車的震動與迎風「一秒化身選手」的感覺。

新聞處表示，2020東京奧運將明年登場，對於確定參加東京奧運的選手來說，全國運動會堪比奧運前哨戰，選手進入緊鑼密鼓訓練期蓄勢待發。全運會「桃園運動村」的活動，邀來東京奧運宣傳形象之一「超級瑪利歐」首次出國與城市合作，運動村現場有 瑪利歐網球、瑪利歐派對、以及最經典的瑪利歐兄弟遊戲，邀請馬利歐迷現場體驗互動競賽的樂趣，還有實體化的超級瑪利歐經典場景與過關城堡，彷彿置身遊戲場景，千萬不能錯過。

全運會10月19日至10月24日精彩賽事都在桃園市，免門票入場歡迎進場看比賽、一起挺全運，瞭解更多全國運動會資訊，請鎖定 「 桃園事 」臉書 https://www.facebook.com/tycgnews/。