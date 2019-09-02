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LPGA／波特蘭菁英賽 錢珮芸並列第9本季最佳

2019-09-02 15:14中央社 台北2日電

台灣旅美高球好手錢珮芸。 圖／TLPGA提供(資料照)
台灣旅美高球好手錢珮芸。 圖／TLPGA提供(資料照)
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台灣旅美高球好手錢珮芸今天在波特蘭菁英賽最終輪繳出73桿，4回合累計以低於標準12桿的276桿，排名並列第9，寫下本季單站最佳排名。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的波特蘭菁英賽，今天在奧勒岡州的哥倫比亞鄉村俱樂部進行最後一回合賽事，澳洲女將葛林（Hannah Green），今天繳出低於標準5桿的67桿，累計以低於標準21桿的267桿後來居上，以1桿之差擊敗韓裔美籍女將盧藝林奪冠。

錢珮芸今年曾在年初開季的維多利亞公開賽，打出並列11名的佳績，替賽季博得好彩頭，不料接下來她陷入低潮，在波蘭特菁英賽前5場比賽，她就有4場遭到淘汰。

所幸這次波特蘭菁英賽，錢珮芸表現開高走高，前3輪打完排名一度攻上第5，美中不足的是，她在最後一輪沒能持續壓低桿數。

錢珮芸今天開球狀況不差，開球上球道率有71.4%的水準，標準桿上果嶺率也有66.7%，不過她推桿手感普普，全場共用31推，今天僅打下1鳥，吞2個柏忌，以高於標準1桿的73桿做收，排名也微幅下滑至並列第9。

同場出賽的台灣女將徐薇淩，今天打下3鳥，卻也吞下3個柏忌，一來一往全扯平，以持平的72桿完賽，4回合總計以低於標10桿的278桿，並列第20。

錢珮芸高爾夫徐薇淩

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