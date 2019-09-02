美網／大陸金花爆冷退芭蒂 8強挑戰小威

2019-09-02 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



過去20度參加大滿貫，大陸「金花」王薔最佳成績就是第三輪，今年美網她不但一舉突破，今天凌晨更以6：2、6：4拍下澳洲前「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty），生涯首闖8強，下戰就要挑戰另位前球后、尋求第24座大滿貫的地主名將小威廉絲（Serena Williams）。

去年王薔和芭蒂就曾交手兩次，大陸「金花」都以直落二吞敗；今年芭蒂法網摘冠、世界排名一度衝到世界第一，目前排名也高居第2，不料比賽結果卻是完全相反，世界排名18的王薔說：「我認為今天我真的非常專注在球場上，很享受我打出的內容，我今天打得（比去年珠海交手）更有耐心。」

幫助王薔排名擠身前20的教練麥克納馬拉（Peter McNamara）上月因癌症病逝，讓創下生涯最佳成績的王薔賽後記者會有感而發說，感覺教練仍在自己身邊，「他幫助我很多，聽到他過世真的很難受，我覺得他一直在我身邊，他告訴我如何面對比賽，幫助我成為職業球員，他始終相信我，告訴我能成為最好的選手。」

在27歲首嘗大滿貫8強滋味，王薔下戰就要碰6屆冠軍小威廉絲；今年排第8種子的小威，今天凌晨以6：3、6：4解決克羅埃西亞對手瑪蒂琪（Petra Martic），近11度參賽成績都從8強起跳。

小威第二盤第6局一度在網前跌倒，並申請3分鐘傷停治療處理腳踝，不過仍順利收下勝利。今年澳網小威也曾在比賽中腳踝扭傷，最後更在決勝盤5：1絕對領先下遭對手普莉絲可娃逆轉（Karolína Plíšková）逆轉；小威坦言今天一扭，當下就有想到年初的不好記憶，但她立刻告訴自己不能讓慘劇重演，「最終我是健康的，但我會看看明天狀況如何，目前為止我感覺很好。」

排名也曾登世界第一的普莉絲可娃，美網列第3種子，但今天第四輪碰排16種子的英國孔塔（Johnna Konta）沒能延續過往6勝1敗的對戰優勢，遭英國「一姊」6：7（1：7）、6：3、7：5逆轉，爆出另場冷門。