美網／費德勒平阿格西紀錄 東奧參賽打問號

2019-09-02 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



只花1小時又19分鐘，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）就駛進生涯第13度的美網8強，追平退役名將阿格西（Andre Agassi）紀錄、並列網球公開化年代後第2位，不過他獲勝後卻也透露，明年未必會到東京挑戰奧運金牌。

38歲的費德勒提到，今年10月他將去東京參賽ATP巡迴賽，但明年奧運還未定，「還有一年，時間慢慢推移，在我心中，我的團隊、我的家人，會找出明年溫布頓後的最佳行程表。」

費德勒2012年倫敦奧運最終戰不敵「英國希望」墨瑞（Andy Murray）「銀」恨，里約奧運缺陣，東京奧運再打問號；由於參加奧運前必須代表國家打台維斯盃，他被問到是否參加台維斯盃也是給模糊答案，「我不知道會不會出賽，我不知道這些要求。」

就今天打出的內容來看，費德勒仍極具主宰力，面對列15種子的比利時好手葛芬（David Goffin），「瑞士特快車」整場只讓對手拿到4局，6：2、6：2、6：0過關，完全不見前兩輪先丟首盤的「慢熱」表現，他笑說：「這種分數有時就是出現，你表現很好，對手相反，事情就很快發生了。」

他認為葛芬表現有點不如預期，打得有點掙扎，讓他開賽就搶得先機，這也成比賽關鍵，「第四輪比賽如果能打成這樣，內容很好、時間很短、很簡單，就會成為勝家，我非常開心。」

從2004年奪下美網金盃開始，費德勒生涯已13度晉級壓軸大滿貫8強，次數是公開化年代後第2，紀錄保持人則是康諾斯（Jimmy Connors）的17次。

費德勒將和2017年年終賽冠軍迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）爭4強門票，迪米特洛夫今天以7：5、6：3、6：4拍下澳洲新星德米納爾（Alex de Minaur），生涯首闖美網8強。