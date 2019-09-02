美網／詹家姊妹遭逆轉 連兩年第二輪出局

2019-09-02 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



兩年前和「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）在美網高捧女雙金盃，我國女將詹詠然今天和妹妹詹皓晴沒能再挑戰佳績，名列第7種子的詹家姊妹苦戰三盤遭逆轉，連兩年都在第二輪出局。

詹家姊妹首輪只花54分鐘就闖關，今天凌晨第2戰碰俄羅斯、拉脫維亞聯軍帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）／塞維絲托娃（Anastasija Sevastova），姊妹倆首盤還以6：3先下一城，但第二盤卻遭對手連拿6局賞了「鴨蛋」。

決勝盤詹家姊妹第一個發球局就被破，雖從局數0：3落後下回破連追兩局，但第6局又遭破發，儘管第8局瓦解一個賽末點危機，接續對手發球局就沒能再延長戰線，讓俄拉組合在第2個賽末點迎接勝利。

詹詠然生涯兩度打進美網女雙決賽，成績一冠一亞，詹皓晴最佳成績則是8強，今年女雙旅程結束，姊妹倆只能在混雙分頭努力。

詹詠然女雙落敗後就和克羅埃西亞搭檔多帝吉（Ivan Dodig）迎接混雙第二戰，列第4種子的台克組合以兩個6：1輕取羅馬尼亞歐拉露（Raluca Olaru）／克羅埃西亞史庫葛（Franko Skugor），同樣8強就位，挑戰大滿貫連3冠再進一步。

妹妹詹皓晴和紐西蘭搭檔維納斯（Michael Venus）列混雙頭號種子組合，昨天已拿到8強門票，明天要和列第8種子的捷克佩謝克（Kveta Peschke）／荷蘭庫爾霍夫（Wesley Koolhof）爭4強資格，且姊妹倆明天將接棒上陣，兩組人馬賽程都安排在17球場，詹詠然先上陣後就換詹皓晴登場。