桌球／巴拉圭、亞錦賽都不打 莊智淵不再參加國際大賽

2019-09-01 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台灣桌球好手莊智淵日前在臉書發文指被迫參加桌球亞錦賽一事，今天晚上他更新動態，解釋自己為何把之前的貼文刪掉外，也藉此文章發表聲明，巴拉圭公開賽及亞錦賽都不會參加，但也因為累積積分難度更高的情況下，也與東京奧運無緣，同時他也表示，未來國際大賽自己也不再參加代表隊。

日前莊智淵在臉書上發文，因近一年來表現不理想，為爭取奧運積分及更好排名，將參加9月10日至14日的巴拉圭挑戰賽，但時間與亞錦賽團體賽有衝突，因此日前教練團開會時，表達希望能不要參加亞錦賽，讓年輕選手有磨練的機會。

經過一日沉澱，莊智淵先是刪除了之前的發文，並於今晚更新臉書動態，他強調説：「我沒有被摸頭，文章我將會刪掉 ，因為持續仍在分享，畢竟自己是桌球人 ，還是讓它停下來。」

日前有教練認為，若允許莊智淵不參加亞錦賽團體賽，擔心其他選手日後仿效，這一席話也引發莊智淵強烈反彈。經過深思熟慮後，莊智淵做出決定，巴拉圭公開賽及亞錦賽都不會參賽。

莊智淵解釋説：「巴拉圭和亞錦單打項目都不參加的話 ，後續對我來講累積分數困難度會更高，所以東京奧運也確定不會參與 ，未來國際大賽不再參加代表隊。但是因為是自己的興趣，所以想在不影響其他選手報名機會以及不用奧培經費的情況下去參與比賽。」

不過莊智淵也表示，若是再給自己一次選擇，自己還是會爭取去巴拉圭公開賽及亞錦賽個人單打項目，「因為打好的話，奧運團體和單打的種子序我想都會有絕對的幫助。」