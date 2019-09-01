卡巴迪／忠州世界武藝大師賽 中華男、女隊奪銀

2019-09-01 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



中華女子卡巴迪隊在2019年忠州世界武藝大師賽奪銀。圖／中華卡巴迪協會提供 分享 facebook 中華男、女卡巴迪隊今天在2019年忠州世界武藝大師賽雙雙闖進金牌戰，不過最終都不敵地主南韓隊，屈居銀牌。

2019年忠州世界武藝大師賽在8月30日至9月6日在南韓忠州舉行，共計辦理20個運動及節目，預估吸引來自100個國家、共4000名與會者。主辦單位還會再大賽期間舉行多種娛樂文化活動，如：國際武藝電影節、忠州世界武藝節及武藝體驗及多元活動等。

這20個種類包含：跆拳道、柔道、泰拳、桑博、武術、柔術、法式踢腿術（Savate）、帶式摔角（Belt Wrestling）、合氣道（Aikido）、卡巴迪、克拉術、班卡西拉、韓式摔跤（Ssireum）、龍武道（Yongmudo）、跤拳（Taekkyeon） 、統一武道（Tong-il Moo-Do）、韓國合氣道（Korean Hapkido）、騎射（Horseback Archery）、武藝紀錄賽（Martial Arts Record Contest）、武藝表演（Martial Arts Show）。

今天中華男、女卡巴迪隊都闖進最終戰，但都沒能擊敗地主南韓隊，單日收下兩面銀牌。中華卡巴迪協會理長黃忠仁表示，男、女隊都有優異表現，金牌戰都展現奮戰精神，值得嘉許。