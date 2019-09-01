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跆拳道／罷免理事長吳兩平 跆協成立工作小組

2019-09-01 21:28中央社 台北1日電

中華跆拳道協會準備罷免理事長吳兩平的後續相關事宜。。 聯合報系資料照
中華跆拳道協會準備罷免理事長吳兩平的後續相關事宜。。 聯合報系資料照
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跆拳道協會今天在體育署3樓大禮堂召開臨時理事會，成立罷免選舉委員會工作小組，準備罷免理事長吳兩平的後續相關事宜。

跆協理事長吳兩平日前遭協會監事趙安華爆料，指控貪污、出國比賽經費浮報，甚至安插兒子在協會任職，違反國民體育法。

事後吳兩平曾出面澄清，不過他7月底臨時取消跆協理監事聯席會議，8月22日又反鎖跆協大門，杯葛召開臨時理事會，因此已有19名理事參與連署，啟動罷免程序。

今天跆協召開的臨時理事會應到33人，共有25名理事出席，會中先確認2名理事辭職後的遞補人選，接著討論成立罷免選舉委員會的工作小組，除要針對連署的理事資格進行審查，接下來要選定罷免的時間、地點以及製作選票。

跆協理事們已在8月23日透過雙掛號，將罷免連署書寄送至跆協、體育署與內政部，不過跆協要求確認參與連署的理事是否為本人簽字，因此將連署書退回。今天臨時理事會，吳兩平並未參與。

今天會議開始前，也有跆拳道品勢小將與家長、教練抱著冠軍金盃在體育署一樓大廳陳情，控訴跆協罔顧選手參賽權利，8月底在中國無錫舉辦的世界盃，跆協除沒舉辦選拔賽，出國比賽經費、機票、住宿全由選手自理，也沒提供後勤支援。陳情書最後由前跆協理事長、現任世界跆拳道聯盟執行委員許安進代為接下。

體育署表示，據了解，中國跆協在今年4月才臨時爭辦這場比賽，因此中華跆協在去年提報的年度計畫中，並未列入這項賽事，且這項比賽並非正式錦標賽，性質類似大獎賽，協會在官網上公告不舉辦選拔賽，只要選手符合資格都可代為報名，建議未來協會提早因應作業，減少不必要的爭端。

跆拳道國民
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