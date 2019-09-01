射箭／連兩天橫掃 新竹愛山林隊創紀錄

2019-09-01 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



新竹愛山林隊男團逆轉勝台中銀行隊後，寫下連續完勝兩場的紀錄。圖／中華企業射箭聯盟提供 分享 facebook

新竹愛山林隊下半季運勢旺，繼昨天橫掃台南隊後， 1日對上地主台中銀行隊不留情面，最後一點男團也上演逆轉勝，5點全拿，連兩場完勝創下聯盟紀錄。

新竹愛山林第一點女單譚雅婷以6：0輕取台中銀行隊王方辰，第二點男單鄧宇成和高浩文拚至5：5，加射後又同為9分，量測距靶心距離後由鄧宇成以6：5險勝，第三點混雙林詩嘉／鄧宇成5：1勝台中銀行黃冠中／張容嘉。

第四點女團新竹愛山林隊林詩嘉／譚雅婷／古芸飛一樣沒在客氣，5：1再勝台中銀行隊林昱萱／呂岱凌／王方辰；第五點男團台中銀行隊背水一戰，一度取得4：0，但被新竹愛山林追平後，加射最後一發又脫靶，唯一的一點也沒守住。

新竹愛山林隊鄧宇成。圖／中華企業射箭聯盟提供 分享 facebook

新竹愛山林隊教練倪大智對補進的兩名新血李金糖、林子翔表現很滿意。「今天男團是從0：4落後追上來，加射後才贏，這種不放棄的精神很棒。」

連續兩場「完勝」寫新猷，倪大智很開心，希望這個氣勢可以繼續延續下去。

目前凱撒隊257分續當大哥大，寒舍隊255分第二，新竹愛山林隊247分升至第三，協會青年隊236分掉到第四，台南隊225分第五，台中銀行隊190分第六。

企業射箭聯賽第13輪賽事預定於9月21日、22日，於台中市立棒球場續燃戰火，9月28日、29日移師台南，比賽不收門票。