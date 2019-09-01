JLPGA／宜得利女子錦標賽 盧曉晴並列第7

2019-09-01 18:38 中央社 台北1日電



台灣高球「一姊」盧曉晴。 聯合報系資料照 分享 facebook

台灣旅日高球女將盧曉晴，今天在日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）宜得利女子錦標賽最終回繳出70桿，4回合以低於標準5桿的283桿、本季次佳成績並列第7名。

總獎金1億日幣（約新台幣2982萬）的宜得利女子錦標賽，今天在日本北海道的小樽鄉村俱樂部進行最後一天賽事，日本女將鈴木愛累計4回合以低於標準11桿的277桿拿下本季的第4冠。

盧曉晴今年在北海道出賽戰績特別出色，8月初她曾在北海道的明治盃高球賽拿下亞軍，寫下本季最佳戰績，如今轉戰宜得利女子高球賽，盧曉晴則並列第7，也是本季次佳戰績，她將可獲得375萬日幣（約新台幣111.8萬）獎金。

前3回合打完，盧曉晴以低於標準3桿的213桿並列第10，今天開球上球道率以57.1%寫下4回合最佳，標準桿上果嶺率也有77.8%的高水準，全場她共用30推，同樣是4回合來最低，今天累計打下4鳥、吞下2個柏忌，以低於標準2桿的70桿完賽，排名也爬升上第7，

包含這場比賽在內，盧曉晴本季在JLPGA共出賽20場，總共5場打進前10名。

至於同場參賽的台灣女將姚宣榆，今天則繳出高於標準1桿的73桿，4輪總計以高於標準3桿的291桿並列32名。