射箭／手機就能看 陳婷妮讓更多人看「箭」

2019-09-01 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



中華企業射箭聯賽轉播單位。圖／中華企業射箭聯盟提供 分享 facebook

中華企業射箭聯賽進入下半季，場上戰況透過臉書直播，讓所有箭迷都能無時差收看live戰況，幕後推手是射箭協會紀錄組組長陳婷妮。射箭選手出身，陳婷妮前後自掏腰包砸近600萬，不用外人嘲笑，陳婷妮都自覺瘋狂，「但如果能增加射箭人口，對我來說是重要的事。」

陳婷妮15歲起學射箭，大學畢業後進入協會做行政，從紀錄開始上手，進而和亞洲、國際射箭總會有接觸，「我們都希望能夠推廣射箭運動，現在滑手機人這麼多，如果能夠在FB直播，讓更多人看見，我覺得應該要去嘗試。」

中華企業射箭聯賽轉播單位。圖／中華企業射箭聯盟提供 分享 facebook

想做與「撩落去」的差距，是7年間自費出國，國際賽臨場學轉播就花近5、60萬，從荷蘭到泰國都有陳婷妮與老公2004年奧運男團銀牌、國體大教練陳詩園的足跡，前後從出國臨場學轉播，到添購器材設備，投入近5、600萬，房子貸款，近3年才開始接國內外射箭賽案子。

跑的比賽多了，陳婷妮見識到世界各地如何將射箭賽融入當地名勝，國內多半在田徑場、運動場或棒球場，國外是巴黎鐵塔廣場都能辦，「很多人覺得射箭是冷門項目，但國外射箭賽場地五花八門，我也提過世大運能在中正紀念堂辦，但最後被打槍。」

中華企業射箭聯賽轉播單位。圖／中華企業射箭聯盟提供 分享 facebook

場地觀念走不出去，陳婷妮用直播將觀眾帶進來。2017年台大全大運，陳妮婷的團隊第一次幫忙直播，手忙腳亂難免，機器熱當是日常。

射箭拍攝難度高，吃力不討好，射箭聯賽就動用6台攝影機，從不同角度拍攝選手動作，另兩台攝影機對著箭靶，加上主播台，陳婷妮用最精簡的7人小組拍攝，連親哥哥挽袖下場幫忙，起初反對的父母也轉為支持。

陳婷妮的「I Archery」（資茂國際有限公司）旗下員工，也都是國體大射箭學弟妹，陳婷妮說，看到學弟妹學有所長，回饋、貢獻自己所學都是好事，「一路走來誤打誤撞，看見射箭人口、成績成長都是我的動力，也是我的使命。」