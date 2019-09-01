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美網／台將展女力 謝淑薇、詹家姊妹勝率百分百

2019-09-01 08:16聯合報 記者曾思儒╱即時報導

謝家姊弟和詹家姊妹美網第6日全部上陣，其中謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）直落二站上女雙第三輪，列女雙第7種子的詹詠然／詹皓晴也輕鬆闖過頭關，加上詹皓晴混雙第二輪再奪勝，女將寫下單日勝率百分百紀錄；唯一登場的男將謝政鵬首度的美網之旅則是止步首輪，和印尼搭檔朗卡特（Christopher Rungkat）結束紐約行。

最先登場的「台捷組合」，台灣昨天深夜11時上陣碰波蘭組合蕾妮特（Magda Linette）／斯威雅蒂（Iga Swiatek），名列女雙第2種子的謝淑薇／史翠可娃首盤以6：4先下一城，第二盤雖從4：2領先到被對手連趕3局逆轉，不過「搶7」仍掌握局勝，第一個賽末點就迎接勝利，以7：6（7：4）駛上第三輪。

謝淑薇美網女雙最佳成績是2012年的4強，今天凌晨奪勝代表連3年晉級第三輪，不過弟弟謝政鵬首度的美網行混雙、男雙都「一輪遊」，他今天和朗卡特碰西班牙組合卡雷諾‧巴斯塔（Carreno-Busta,Pablo）／洛培茲（Feliciano Lopez），第二盤第12局雖躲過兩個賽末點、將戰局逼到「搶7」，最終仍沒延長戰線，以2：6、6：7（2：7）敗陣。

列女雙第7種子的詹家姊妹今天迎接美網第一戰，雙姝只花54分鐘就輕鬆過關，且全場只讓對手美國珂寧（Sofia Kenin）／德國瑪莉亞（Tatjana Maria）拿下2局，6：0、6：2強勢晉級，第二輪將碰俄羅斯、拉脫維亞聯軍帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）／塞維絲托娃（Anastasija Sevastova）。

詹皓晴單日迎接兩勝，女雙開胡後，和紐西蘭搭檔維納斯（Michael Venus）的混雙頭號種子組合，今天再以6：4、6：3解決美國卡胡琪（Desirae Krawczyk）／英國索茲柏瑞（Joe Salisbury），8強門票到手，下戰要和列第8種子的捷克佩謝克（Kveta Peschke）／荷蘭庫爾霍夫（Wesley Koolhof）爭4強資格。

美網第7日換詹詠然單日迎接兩戰，明天凌晨1點先在第5球場和妹妹搶第三輪門票，再到第7球場和混雙搭檔克羅埃西亞搭檔多帝吉（Ivan Dodig）爭8強資格。

詹詠然（右）和妹妹詹皓晴花不到1小時就打下美網女雙首輪勝利。圖／劉雪貞提供
詹詠然（右）和妹妹詹皓晴花不到1小時就打下美網女雙首輪勝利。圖／劉雪貞提供
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美網謝淑薇詹皓晴
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