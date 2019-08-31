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射箭／備戰射箭年終賽 譚雅婷志在金牌

2019-08-31 23:44聯合報 記者林宋以情／台中報導

譚雅婷以反曲弓女子世界第二之姿前往莫斯科。 圖／中華企業射箭聯盟提供
譚雅婷以反曲弓女子世界第二之姿前往莫斯科。 圖／中華企業射箭聯盟提供
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連續第五年出征射箭世界盃年終賽，我國射箭女將譚雅婷，以反曲弓女子世界第二之姿前往莫斯科，目標盼能夠突破自己二○一六年歐登西站寫下的個人銅牌紀錄。

射箭世界盃加上年終賽一年共五站，譚雅婷除四月哥倫比亞麥德林未參賽，其餘在上海站、土耳其安塔利亞站以及德國柏林站都奪下反曲弓個人銅牌，加上七月東京奧運測試賽也奪銅，讓她進帳二三九點四分積分高居世界第二，僅次於世界第一南韓名將姜彩瑛的二九二分，年終賽譚雅婷與姜彩瑛分列一、二種子，爭取殊榮。

其實去年自我要求高的譚雅婷，對於自己成績未能突破有些失望，十一月又遭逢左手小指掌骨骨折，不如意接踵而來，讓她一度對射箭「反感」，在母親和教練的鼓勵下，逐漸調適心態，找回練箭的動力，「整整低落了兩個月，這段期間媽媽一直鼓勵我，要我不能輕易就放棄，我也覺得不能辜負自己從小立下的目標。」

透過射箭企業聯賽下半季首輪，譚雅婷也為年終賽做最後調整和準備，三日出發前往俄羅斯，為九月六、七日的年終賽衝刺。

自二○一○年起征戰世界盃射箭賽，譚雅婷混雙、女團世界盃金牌共計十一面，獨獨缺了個人賽金牌，她對自己有著期許，「希望比過去更穩定一點，突破個人銅牌成績，把想做的東西做出來。」

東京奧運俄羅斯譚雅婷
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