親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
美網
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

上海Costco開幕半天就暫停 網友揭種種顧客噁心內幕

運動筆記2019，你想進階為哪一級跑者？禁跑［砍掉重練］
健行筆記我的第一座高山—合歡西北溪貢寮/三貂角燈塔步道
NBA亞特蘭大老鷹三大好球 (2018-19賽季)夏洛特黃蜂三大好球 (2018-19賽季)

世籃賽／易建聯19分領軍 大陸15分差勝象牙海岸

2019-08-31 22:08聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

2019年男籃世界盃今天展開，地主大陸隊在分組賽首戰碰上象牙海岸隊的挑戰，靠著易建聯19分、郭艾倫17分帶領下，團隊共有4人得分突破雙位數，助隊在下半場甩開對手糾纏，以70：55擊敗象牙海岸，搶下分組賽首勝。

今年世界盃在大陸舉行，身為地主的易建聯在昨天受訪時談到備戰狀況，他表示全隊到這個時刻都已經做好準備，全隊也十分期待第一場比賽，希望能在這次世界盃打出開門紅。

這場地主開幕戰除了大陸籃球協會主席姚明親臨現場外，今年球季結束已宣布高掛球鞋的獨行俠隊球星諾維茨基Dirk Nowitzki）也現身場邊。

不過大陸隊首戰面對賽前因國內籃協無法支應先前承諾給國家男籃隊的獎金，一度面臨球員罷賽狀況的象牙海岸隊，開賽雖打出13：7的攻勢，卻逐漸遭到象牙海岸隊追上，首節打完反倒陷入14：16落後。次節大陸仍努力在後追趕，在半場結束前才靠著周琦上籃擺進追平分，以29：29進入下半場。

易籃後大陸隊很快作出調整，靠著易建聯跳投得手，再度要回領先，第三節後段大陸隊再靠著郭艾倫率領打出一波13：4攻勢，也將領先持續擴大，三節打完大陸隊以51：41領先象牙海岸隊，決勝節也始終維持著雙位數領先，最終就以15分差取勝。

本屆賽事除了名稱從世錦賽更名為世界盃，賽制也做了些更動，參賽隊伍由24隊擴增為32隊，世籃賽的賽事結果也將直接影響到2020東京奧運的參賽資格，除了奧運主辦國日本隊已取得奧運門票，本屆世籃賽其他的31個隊伍將全力拚戰爭取7張奧運門票，剩下4張門票則要再透過資格賽來爭取。

易建聯諾維茨基Dirk Nowitzki
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

桌球／莊智淵不滿被迫打亞錦賽 桌協：尊重他

2019-08-31 16:06

MLB／座車撞到人 A-Rod與珍妮佛羅培茲挨告

2019-08-31 10:53

足球／踢球帶來正面回饋 幼兒足球台中正夯

2019-08-31 20:21

台灣首創運動分析師丙級證照講習考試 有電子新貴及Show Girl前來應試

2019-08-31 19:28

射箭／姊姊蘇思蘋射箭太帥 蘇思敏想學霸氣

2019-08-31 18:52

定向越野／亞青暨亞青少錦標賽 中華隊再獲1銀1銅

2019-08-31 18:23

格鬥／彰師大擊敗台師大 保持「武跆王」不敗之身

2019-08-31 18:10

射箭／執教初體驗就帶出國 林詩嘉重燃選手鬥魂

2019-08-31 17:38

羽球／印尼男雙阿山、塞提阿萬 帶世錦賽金牌來台獻技

2019-08-31 17:22

桌球／亞錦賽拚奧運門票 林昀儒背負重任

2019-08-31 16:51

射箭／第五度出征年終賽 譚雅婷目標衝破銅牌

2019-08-31 16:51

台北市銀髮族運動會 3歲到98歲同樂

2019-08-31 14:51

運促會關懷基層巡迴之旅 林鴻道扎根展望未來

2019-08-31 13:08

田徑／擲出本季最佳89公尺05 鄭兆村年終賽奪銀

2019-08-31 01:17

軟網／首屆亞青盃錦標賽 中華隊4天收5金

2019-08-30 23:06

足球／亞洲大學錦標賽 下月18日台南開踢

2019-08-30 22:41

定向越野／亞青賽中華隊獎牌開張 16歲短距離接力奪銀

2019-08-30 21:28

足球╱擊敗梅西、C羅 利物浦范戴克獲歐足聯年度最佳球員

2019-08-30 16:00

田徑／每一擲都當最後一次 鄭兆村續備戰世錦賽

2019-08-30 09:59

田徑鑽石賽／年終賽鄭兆村89公尺05摘銀 再改寫紀錄

2019-08-30 08:04

射擊世界盃／林穎欣奪銅 進軍東奧

2019-08-30 00:27

藤球／泰皇盃世錦賽 中華男隊三人賽奪銀寫隊史新猷

2019-08-30 00:05

軟網／首屆亞青盃錦標賽 中華隊搶4金

2019-08-29 23:20

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／為防止布萊恩濫投 前隊友爆歐尼爾發明暗號手勢

2019-08-31 10:58

世籃賽／美國聚餐獨漏洛培茲 華克扛領袖兼買單

2019-08-31 08:45

NBA／難認同球員輪休常態 布萊恩：那到底是什麼？

2019-08-31 10:59

美網／不忍讓布萊恩曬太陽 大坂直美直落二晉級

2019-08-30 08:44

桌球／莊智淵不滿被迫打亞錦賽 桌協：尊重他

2019-08-31 16:06

U18世青賽／擋不住美國攻勢 中華隊1:8吞首敗

2019-08-31 13:47

NBA／2K20灌籃能力值出爐 威廉森力壓拉文

2019-08-31 12:31

NBA／6塊肌還得再等等 唐西奇更新體態改造進度

2019-08-31 11:43

MLB／史凱格斯藥物酒精過量致死 疑有員工涉入

2019-08-31 07:57

NBA／卡珍斯涉家暴 轉戰湖人仍接警方逮捕令

2019-08-31 14:56

美網／錦織圭爆冷出局 費德勒遭批特權動怒

2019-08-31 10:03

NBA／開出4年7560萬價碼 火箭提前續約葛登

2019-08-31 12:48

NBA／指導藍道單打腳步 安東尼參與尼克球員自主集訓

2019-08-31 09:50

NBA／笑言要繼續給他好看 帕楚利亞期待重逢湯普森

2019-08-31 10:36

U18世青賽／攻勢受制 中華隊1:8不敵美國吞首敗

2019-08-31 13:52

MLB／烏謝拉當第29人 洋基創單季最多傷兵紀錄

2019-08-31 08:18

中職／16年來8月49轟 林智勝：因投手開始疲勞

2019-08-31 16:00

世籃賽／約柯奇替補登場不打緊 塞爾維亞大勝安哥拉

2019-08-31 17:34

MLB／皇家確定出售 售價估10億美元

2019-08-31 08:49

MLB／張育成雙安建功 王維中遭運動家指定讓渡

2019-08-31 01:13

中職／赫猛優質好投 伯納：有膽識的投手

2019-08-30 22:37

中職／抗議好壞球 富邦鑼總陳連宏被趕出場

2019-08-31 18:47

MLB／35歲最貴代跑 國民王牌薛則衝回領先分

2019-08-31 12:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top