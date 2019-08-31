世籃賽／易建聯19分領軍 大陸15分差勝象牙海岸

2019-08-31 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



2019年男籃世界盃今天展開，地主大陸隊在分組賽首戰碰上象牙海岸隊的挑戰，靠著易建聯19分、郭艾倫17分帶領下，團隊共有4人得分突破雙位數，助隊在下半場甩開對手糾纏，以70：55擊敗象牙海岸，搶下分組賽首勝。

今年世界盃在大陸舉行，身為地主的易建聯在昨天受訪時談到備戰狀況，他表示全隊到這個時刻都已經做好準備，全隊也十分期待第一場比賽，希望能在這次世界盃打出開門紅。

這場地主開幕戰除了大陸籃球協會主席姚明親臨現場外，今年球季結束已宣布高掛球鞋的獨行俠隊球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）也現身場邊。

不過大陸隊首戰面對賽前因國內籃協無法支應先前承諾給國家男籃隊的獎金，一度面臨球員罷賽狀況的象牙海岸隊，開賽雖打出13：7的攻勢，卻逐漸遭到象牙海岸隊追上，首節打完反倒陷入14：16落後。次節大陸仍努力在後追趕，在半場結束前才靠著周琦上籃擺進追平分，以29：29進入下半場。

易籃後大陸隊很快作出調整，靠著易建聯跳投得手，再度要回領先，第三節後段大陸隊再靠著郭艾倫率領打出一波13：4攻勢，也將領先持續擴大，三節打完大陸隊以51：41領先象牙海岸隊，決勝節也始終維持著雙位數領先，最終就以15分差取勝。

本屆賽事除了名稱從世錦賽更名為世界盃，賽制也做了些更動，參賽隊伍由24隊擴增為32隊，世籃賽的賽事結果也將直接影響到2020東京奧運的參賽資格，除了奧運主辦國日本隊已取得奧運門票，本屆世籃賽其他的31個隊伍將全力拚戰爭取7張奧運門票，剩下4張門票則要再透過資格賽來爭取。