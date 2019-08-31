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台灣首創運動分析師丙級證照講習考試 有電子新貴及Show Girl前來應試

2019-08-31 19:28聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

理事長張宏韶親自講習。 中華民國運動賽事分析師協會提供
理事長張宏韶親自講習。 中華民國運動賽事分析師協會提供
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8月31日及9月1日兩天，中華民國運動賽事分析師協會於「台灣文創訓練中心-台北松江館」舉行「運動分析師丙級證照講習考試」。協會理事長張宏韶表示：本次證照考試可以說是全國有史以來第一次，雖然國人對於運動分析師這一塊的領域普遍都算陌生，但對歐美國家來說，運動分析師算是相當具有權威性的職業，因此本會在推廣運動賽事分析之餘，也將持續訂立運動分析師的證照制度，期待運動分析師的專業來讓國家有新一代軟實力的人才。

本次報考證照將錄取30人予以核發運動分析師丙級證照，報考人員中除了一般民眾之外，還有應屆畢業的國立大學畢業生看好運動分析師未來的前景而前來考照。另外，在報考的一般民眾當中更有上市公司的電子新貴及Show Girl前來應考。

任職於知名半導體大廠的賴先生表示：過去就有在放假的時後購買台灣運彩來看比賽的興趣，在彩劵行看到協會招考分析師的海報後，就覺得跟自己的興趣相當符合，因此就趁休假的時候來考照，順便瞭解自己對於運動分析的程度是到哪個水準。

喜歡運動的Show Girl何小姐表示：去年世界杯足球賽的時候就有買過台灣運彩，在買彩劵的時候就發現很多人在分析運動比賽都有自己的專業，可是當比賽結果卻不如預期的時候就很令人沮喪。偶然在網路上得知有運動分析師協會的時候，就想來瞭解這一塊領域，剛好這次協會有安排證照講習，所以就來上課，看看能否學習到運動分析的新知識。

從事客服的陳小姐表示：自己本身就很喜歡籃球運動，尤其非常喜歡NBA的當家球星柯瑞，NBA季後賽期間也會因為喜歡柯瑞而去買運動彩劵，而剛好在買運動彩劵的店家就有協會的分析師駐站提供分析資訊。也因此，我認為運動分析師在彩劵行注站提供分析是一個很不錯的職業，所以也想來考一張證照，看有沒有機會可以透過協會的媒介，來在運動彩劵行當駐站分析師。

秘書長林辰彥。 中華民國運動賽事分析師協會提供
秘書長林辰彥。 中華民國運動賽事分析師協會提供
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協會秘書長林辰彥表示：政府發行運動彩劵已經超過10年，但國人對運彩的認知依舊不足。在本次證照講習，透過講座及課程讓所有學員不只能學會運動分析，更可以瞭解運動分析師在台灣的新興市場中扮演如何的角色，也讓學員瞭解到，由於協會已經開始與全省的運動彩劵行進行分析師駐站推薦分析的服務，因此考到證照的學員以後也可以有同樣的出路。另外，由於全台灣已經有超過1600家運彩投注站，在如此競爭激烈的環境下，如果販賣運彩的店家人員能夠取得分析證照，相信這對店家在經營上肯定能夠增加特色。

總之，中華民國運動賽事分析師協會將以拓展運動分析師領域為目的，並創造更多平台使本會會員在各項運動分析領域發光發熱，產生更多與彩劵消費者雙贏的力量。

中華民國運動賽事分析師協會歡迎您的加入。

會址：110北市信義區光復南路431號8F之1

連絡方式：taiwan.seaa@gmail.com

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