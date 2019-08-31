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射箭／姊姊蘇思蘋射箭太帥 蘇思敏想學霸氣

2019-08-31 18:52聯合報 記者林宋以情╱即時報導

協會青年隊姊妹檔蘇思敏（左）、蘇思蘋（右）。圖／中華企業射箭聯盟提供
協會青年隊姊妹檔蘇思敏（左）、蘇思蘋（右）。圖／中華企業射箭聯盟提供
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姊姊蘇思蘋是馬德里世青賽女團銀牌好手，高一的蘇思敏在企業射箭聯賽元年下半季起也投入賽場，她笑說最初一開始練箭就是因為姊姊射箭太帥，今日姊妹倆為協會青年隊攜手出擊，在女團賽6：2擊敗寒舍隊拿下姊妹同場大賽首勝。

下半季各隊作補強，青年隊「湯神」湯智鈞因為上半年連續國際賽征戰，下半季企業聯賽選擇休兵，不過女子組部分也多了新血，補進蘇思蘋的胞妹蘇思敏。

蘇家姊妹相差兩歲，兩人都是粗框眼鏡造型，妹妹蘇思敏就讀新竹市香山高中高一，還有個有趣的綽號叫「阿每」，蘇思敏笑說，「因為有一次寫考卷來不及把名字寫完，結果只寫了每。」

蘇思敏從受姊姊影響，小學三年級也開始學射箭，一練就7年，「那時候因為看姊姊練射箭很帥，所以就跟著加入。」蘇思蘋則在一旁打趣說，「她是跟屁蟲。」

鬥嘴歸鬥嘴，但蘇思蘋對妹妹的照顧沒有少，妹妹比完賽不時給提醒，「譬如動作、出去力量的調整。但有時候有風提醒她調整，後來沒風時她還是往那瞄。」讓蘇思蘋哭笑不得。

姊姊場下嚴厲，蘇思敏仍把她當作學習對象，「很佩服姊姊射箭很有信心，有氣勢，感覺站出去就是會贏。」兩姊妹一起在射箭聯賽拚戰，蘇思蘋鼓勵妹妹繼續努力，「彼此知道彼此的目標，繼續努力去完成，希望我們明年全中運能一起比賽。」

協會青年隊姊妹檔蘇思敏（左）、蘇思蘋（右）。圖／中華企業射箭聯盟提供
協會青年隊姊妹檔蘇思敏（左）、蘇思蘋（右）。圖／中華企業射箭聯盟提供
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