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射箭／執教初體驗就帶出國 林詩嘉重燃選手鬥魂

2019-08-31 17:38聯合報 記者林宋以情╱即時報導

林詩嘉企業射箭聯賽代表新竹愛山林隊出賽。圖／中華企業射箭聯盟提供
林詩嘉企業射箭聯賽代表新竹愛山林隊出賽。圖／中華企業射箭聯盟提供
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2016年里約奧運女團銅牌，我國射箭女將林詩嘉，日前擔任西班牙馬德里世青賽中華青女隊教練，率隊奪下佳績，執教經驗也回饋在自己比賽內容。林詩嘉表示，自己還想拚奧運會盡最大的努力，同時也期待奧運選拔到來，目標前進東京奧運。

曾在2015年哥本哈根世錦賽拿下個人、混雙兩面銀牌，26歲的林詩嘉首度執教就是帶隊出國比世青賽，起初她曾有些抗拒，但教練倪大智鼓勵她嘗試，林詩嘉也認知到自己需要接下傳承使命，於是也給自己挑戰。

「一方面教練不斷跟我說『我行』。另一方面也認知到，自己也該傳承一些經驗，帶領學弟妹。」林詩嘉表示，擔任教練得無時無刻注意選手的心情、狀況，並掌握場外風向、賽程安排，「跟當選手完全不一樣。特別第一次帶隊就出國，人生地不熟，得隔外注意。」

執教經驗也讓林詩嘉回到比賽場上比過去更加敏銳，31日企業射箭聯賽下半季開幕戰，林詩嘉披新竹愛山林戰袍出賽，混雙攜手鄧宇誠6：0勝台南，女團也6：0勝出。

林詩嘉表示，當過教練之後，對於臨場風向、變化更加靈敏，對於自己回到選手身分出賽也有助益，儘管自己這幾年沒能入選國家隊，但林詩嘉還沒放棄選手路，對於年底的選拔賽也躍躍欲試，盼能再度叩關奧運殿堂。

「其實我很期待選拔賽的到來，不管有沒有選上，我都想盡自己最大的努力。」林詩嘉回憶，四年前的自己也是以興奮的心情去準備，四年後她告訴自己「我可以」，「或許會有壓力，但希望自己會以興奮的心情，去享受比賽。」

林詩嘉笑說，另一方面自己沒去過日本，也希望用這個方式激勵自己，「如果能選上去奧運，也能去日本走一趟。不管最終有沒有選到，希望心態都有所成長。」

林詩嘉（前）企業射箭聯賽代表新竹愛山林隊出賽。圖／中華企業射箭聯盟提供
林詩嘉（前）企業射箭聯賽代表新竹愛山林隊出賽。圖／中華企業射箭聯盟提供
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