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羽球／印尼男雙阿山、塞提阿萬 帶世錦賽金牌來台獻技

2019-08-31 17:22聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

甫在瑞士巴塞爾打下合拍第三座世錦賽男雙冠軍，男雙世界排名第二的印尼名將組合阿山（Mohammad Ahsan ）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）今天受贊助商之邀來台，除了帶來熱騰騰的世錦賽獎牌外，還下場與中租羽球隊的球員們切磋球技，帶給球迷滿充滿羽球的一個下午。

今年35歲的塞提阿萬與31歲的阿山曾在2014年登上世界第一位置，雖然現在年齡漸增，仍靠著豐富經驗力退各路好手，打下合拍第三座世錦賽冠軍。6歲拿起球拍、8歲就開始職業生涯，塞提阿萬透露，當初是跟隨著擔任羽球教練的爸爸腳步，才會踏上羽球之路。

征戰球場數十年，至今還能保持在世界頂尖球員之列，塞提阿萬表示，自己每天就是非常努力練習，現在的訓練量也跟年輕時一樣，沒有因為年紀增長而減少；阿山則認為，保持年輕的心是自己能持續羽球路的最重要關鍵。

兩人也就自身經驗與現場的人分享，阿山表示，職業生涯到過很多國家比賽，雖然每場比賽結果不一定都十分理想，但他認為對雙打球員而言，最重要的就是與搭檔的溝通；塞提阿萬則說：「每場比賽都是全新的開始，保持熱情也是非常重要。」

塞提阿萬、阿山兩人也下場與中租球員進行球技交流，19歲就讀北市大的中租小將葉宏蔚獲得與偶像塞提阿萬同隊的機會讓他直呼夢想成真，以雙打為主的他也十分感謝主辦單位讓他們有這次機會與頂尖球員交流，「世界級球員的球質真的高很多，希望將來也能與偶像看齊。」

葉宏蔚表示，若有機會最想與他們請教發力技巧，及如何在場上用平常心面對比賽，「在關鍵分時自己蠻容易緊張的，但他們在場上看起來都是很享受比賽，想學習他們如何平常心比賽。」

甫摘下世錦賽金牌的印尼男雙組合阿山（右）、塞提阿萬應邀來台。記者毛琬婷／攝影
甫摘下世錦賽金牌的印尼男雙組合阿山（右）、塞提阿萬應邀來台。記者毛琬婷／攝影
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印尼男雙組合阿山、塞提阿萬應邀來台。記者毛琬婷／攝影
印尼男雙組合阿山、塞提阿萬應邀來台。記者毛琬婷／攝影
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印尼男雙組合阿山、塞提阿萬與中租球員切磋球技。記者毛琬婷／攝影
印尼男雙組合阿山、塞提阿萬與中租球員切磋球技。記者毛琬婷／攝影
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塞提阿萬（右）與中租球員葉宏蔚。記者毛琬婷／攝影
塞提阿萬（右）與中租球員葉宏蔚。記者毛琬婷／攝影
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羽球世錦賽
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