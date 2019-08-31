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桌球／亞錦賽拚奧運門票 林昀儒背負重任

2019-08-31 16:51中央社 台北31日電

林昀儒。 (資料照)新華社
林昀儒。 (資料照)新華社
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攸關2020東京奧運資格的2019年亞洲桌球錦標賽將於9月15日開打，中華隊由38歲老將莊智淵領軍，而「桌球神童」林昀儒背負重任，個人、團體、男雙與混雙都有參賽。

2019年亞洲桌球錦標賽9月15日至22日將在印尼舉行，由於男、女團冠軍隊伍將可獲得奧運門票，各國皆派出主力選手上陣。

中華桌球男子代表隊最新世界排名第7，這次亞錦賽得在中國、日本、南韓等國間殺出重圍，才有機會；女子代表隊排名第3，同樣也面臨中國與日本的挑戰。

中華隊男子組方面，由莊智淵領軍，加上陳建安、林昀儒、彭王維、王泰崴等人組成；女子組則由鄭怡靜帶領陳思羽、鄭先知、劉馨尹、蘇珮綾出征團體和單打賽事。

值得注意的是，林昀儒剛在捷克桌球公開賽奪冠，首度拿下世界桌球巡迴賽等級的單站冠軍，今年9月最新排名將升至世界第10，創生涯新高，也是繼蔣澎龍、莊智淵後，再有男單好手擠進前10。

林昀儒在這次亞錦賽也被賦予重任，無論是單打、團體賽、男雙與混雙，都將可看到他的身影。

此外，林昀儒、鄭怡靜這次亞錦賽將再度合體，2人今年合作成果豐碩，除了在國際桌球總會（ITTF）阿曼桌球公開賽奪冠外，還接連在中國、香港桌球公開賽抱走金盃。

除了混雙賽事，鄭怡靜女單賽事也備受矚目，雖然9月最新排名將從第9，略跌至第10，但她連續3年都在世界盃拿下前3名，這次在亞錦賽表現，同樣令人期待。

桌球林昀儒鄭怡靜
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