桌球／莊智淵不滿被迫打亞錦賽 桌協：尊重他

莊智淵。 報系資料照 分享 facebook 對於台灣桌球好手莊智淵在臉書發文指被迫參加桌球亞錦賽一事，中華民國桌球協會今天表示是誤會，強調無論莊智淵想參加巴拉圭挑戰賽或亞錦賽，都將尊重莊智淵的決定。

2019年亞洲桌球錦標賽9月15日至22日將在印尼峇里島舉行，這次亞錦賽攸關2020東京奧運資格，男、女團冠軍隊伍將可獲得奧運門票。

今年38歲的莊智淵最新排名為世界第35名，近期臉書發文，因近一年來表現不理想，為爭取奧運積分及更好排名，將參加9月10日至14日的巴拉圭挑戰賽，但時間與亞錦賽團體賽有衝突，因此日前教練團開會時，表達希望能不要參加亞錦賽，讓年輕選手有磨練的機會。

不過，有教練認為，若允許莊智淵不參加亞錦賽團體賽，擔心其他選手日後仿效，這一席話也引發莊智淵強烈反彈。

桌協則強調，彼此間有些誤會，主要是溝通的問題，由於莊智淵是主將，擔心他若缺陣，恐影響成績，因此有教練希望莊智淵能以亞錦賽團體賽為主，但並沒有不讓他參加巴拉圭挑戰賽。

桌協表示，目前仍持續聯繫莊智淵，體諒莊智淵為台灣奉獻多年，無論是參加巴拉圭挑戰賽或亞錦賽，都將尊重莊智淵的決定。

身處國家代表男隊，紀律、規則，無論球員還是教練，不用說肯定得嚴格看待此事，猶如8月29日教練組開會蔣教練所提到的，如允許智淵不參加亞錦團體一事，怕導致日後會有樣學樣，白話一點，智淵不打我也可以不打，蔣教練在會中假設性的舉例提到，或許一號主力說二號不參加，那他一號也可以不參加。

首先，8月29日開會標題是「為備戰~奧運積分參加巴拉圭公開賽~」，不是我跑去巴拉圭渡假，奧運明年八月，亞錦今年九月，因為去年我八月份有亞運的分數，今年會回扣，加上這一年來打的並不理想，所以排名是36，去搶分排名高了，團體種子是不是會好一點？去巴拉圭要飛將近四十個小時在五天內，轉機回來台北停三個小時馬上去印尼，轉機加一加再九個小時，為參加單項亞錦賽事，這快活嗎？我不是在抱怨飛多長多遠，打球是我自己想做的事，我甘願。

為何此次反應這麼大？從小打球到現在，不敢說都沒用國家資源，但我敢說我成名前我沒用國家資源，是我的母親給我資源，她的辛苦換來我的夢想，當我默默無名時，沒人管我死活 ，到我成名了給我資源，到低潮時 再次不管我死活，這過程起落，曾經抱怨，但我想台灣就是這樣，雪中送炭的不會有，錦上添花的特別多，所以靠自己家人的鼓勵，做好自己就好， 偏偏旁人就會來阻擾，如果阻擾有理，我服，但這次的說詞，怕此舉以後影響中華團隊的鬼意見，我很不能接受，飛那麼遠，我自己本來就在考慮要不要去了，開會你不允許，還在那邊指三道四，平時中華男隊公開賽地點太遠你有時候也不願飛，我自己飛遠也不能？

再舉一例，2016年奧運前，我移地在自己的球館訓練，當時中心買了奧運比賽的球台，申請想外借一張球台來練習，蔣教練持反對意見不准借， 說要練進來練，但最後仍因為中心體諒而借到，當時也是打破慣例。今天呢？奧運也要到了，現今中華男隊一號也外借一張奧運桌子，蔣教練有說要練來中心練嗎？我親耳聽到的是蔣教練幫忙聯絡。同樣的狀況，為什麼前後兩種不同態度？我認為如果事情是對的，那非常時期非常手段。打破慣例的出發點是認真的、用心的、正確的，有前例，後來者是否也方便？是針對人，為反而反，還是怎樣？表格上填你教練就什麼都行，不是就什麼都不行嗎？

說回中華男隊，在我30歲之後還有功用時，因為有幾次團體比賽確實身體不適，想請假，不過長輩說要母雞帶小雞，所以得打 那就打。之後就只缺席一屆世錦賽，那屆35歲，及上屆亞錦賽 前年36歲，原因真的是腰跟手受傷嚴重，沒去世錦後，還有教練在背後說我不是，別人受傷都可以我受傷就不行，那也就算了，但平常要當母雞，那你們關心過母雞嗎？能用就用，不能用就丟旁邊，要去打公開賽搶奧運積分說不允許，這什麼邏輯？我很想問38歲時 你在做什麼？你們教過我？關心過我？真的摸著良心，你們有想過這位選手需要什麼嗎？別說我，其它選手呢？除了現在的尖子或者你們想拉攏的選手外，在國家男隊裡面訓練的選手們，教練們你們有替他們想過嗎？ 還是只在意選手有沒有填你是他的主管教練？不能說全部教練都是這樣，但就是有這樣的例子，遲到早退，沒制度一堆，遊戲規則為改而改，訓練時間用手機、聊天，為選手加過班嗎？星期六日放假去過訓練場地嗎？最好是選手都能自己練起來打出成績，然後坐在後面爽割說我是他教練。

這些會不會影響中華男隊的團隊？精神？信服度? 我影響中華男隊？ 誰在影響中華男隊？誰在打破慣例常例？

本來點頭尊重、和諧，管好自己就好， 但這次，踩到雷了，容許我說一下。 刷一整排愛心刷一整排漢堡給中華隊，請分享 有人分享一次當不到分享五次就當到了 .