台北市銀髮族運動會 3歲到98歲同樂

2019-08-31 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



2019台北市銀髮族運動會今天在台北體育館與台北田徑場熱鬧登場。圖／輪轉活動整合行銷工作坊提供 分享 facebook 2019台北市銀髮族運動會今天在台北體育館與台北田徑場熱鬧登場，來自12區共326支隊伍、1100位長輩報名參賽，其中超過80歲的超過100人，台北市長柯文哲上午出席開幕典禮，頒發「團體運動精神獎」給平均81.6歲的大安一隊；「個人運動精神獎」則由98歲南港區的王添圓及90歲信義區的陳張文英獲得。

大會主席、台北市長柯文哲表示，一年一度的台北市銀髮族運動會，開心看到長輩臉上有著健康洋溢的笑容；他也提醒市民，9月1日起台北市擴大敬老卡適用範圍到12區的運動中心，長輩可以折抵點數方式，使用包括游泳池、健身房及桌球、羽球及撞球等6項運動設施。

此次參賽最年長的男女「選手」分別是南港區玉成里98歲的王添圓，以及信義區90歲阿嬤陳張文英，兩人並擔任運動員宣誓代表。王添圓今年是第一次參加銀髮族運動會，他表示，已經參加玉成里樂齡班2-3年，平常也「加減走路」，是他的養生之道。90歲的陳張文英有八個孫子女，她非常健談，笑說自己農曆生日是中秋節，養生及永保青春之道是「不要鑽牛角尖，想得開，以及做自己喜歡的事。」

而在台北田徑場則舉行200公尺、400公尺及12分鐘跑走，大安區62歲范光亮在200與400公尺領先群雄，200公尺以33秒52，在62名參賽者中排第一；12分鐘跑走也名列前茅。

「多運動。」范光亮表示，60歲以前先開始騎車，已騎過武嶺10幾次，「因為騎車又可以帥、又可以快。」他百岳爬了好多座、兩年前也開始跑半馬、全馬，至今已跑過6次全馬，個人最佳成績是3小時半，「平常我都練長跑，不過練間歇跑時也要衝刺。」

經過一上午熱情奔fun的競賽，2019台北市銀髮族運動會於今天中午舉行頒獎典禮及閉幕式。台北市體育局局長李再立用「大哥哥大姊姊」稱呼長輩，他說，運動就是良藥，持續運動會讓人更活力、更健康。他也邀請愛運動的長輩，揪團20人，就能由樂齡運動巡迴指導團的指導員帶大家運動，「台北市會繼續朝向幸福城市努力。」