運促會關懷基層巡迴之旅 林鴻道扎根展望未來

2019-08-31 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



中華奧會主席林鴻道（右）前往中原國小射擊隊訪視。圖／中華奧會提供 分享 facebook 財團法人台灣運動發展促進會（運促會）努力推動台灣體育運動發展，不但關注菁英選手力拚佳績的完整資源，更深刻關心扎根基層與運動員生涯規畫，其中運動菁英育才計畫正是鼓勵8至18歲運動員追求卓越的最大靠山，計畫迄今更獲得極大成效，許多獲得支持的好手，都以精采表現證明。

中華奧會主席林鴻道大力支持運促會，每年投入4000萬元，讓運促會成為教練與選手的大家庭，他不只投入資源，更百忙之中抽空，到台灣各地訪視，親眼去到每個菁英育才計畫抵達的角落，親身去感受計畫對於基層運動員的協助。他昨天走訪桃竹苗地區，並舉辦感恩餐會，希望能聽到更多來自基層的聲音，讓運促會能做得更好。

「大家都知道，好的成果一定要向下扎根，細心投入，費心照顧，才能享受美好果實。」林鴻道強調，運促會成立3年以來，匯集許多體育界的人才，都是義務性質參與，大家願意花費心力的最主要原因，正是因為大家都知道，扎根的重要性。近期桌球林昀儒、射擊林穎欣、游泳王冠閎都繳出精彩表現，他們都是運動菁英育才計畫的支持對象。

目前服務於平鎮高中的跆拳道教練陳維新，對運動菁英育才計畫感觸良多，「還沒入選成人國家隊的選手，資源很有限，但計畫給了他們更多累積比賽經驗與提升實力的機會。」他更強調，計畫對於基層的照顧不只是選手，教練更是受到肯定，他說：「選手的成功，絕不只是當時教練的成就，還有一路走來的教練累積，計畫能關注到基層教練，很感動。」

不僅扎根基層，林鴻道對選手生涯規劃也非常關心，他向政府建言，獲得明確回應，再打造「優秀運動員轉任專任教練」計畫，預計每4年有100名亞奧運國手能轉任專任教練，期待利用他們的經驗，為國家培養更多出色選手。