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軟網／首屆亞青盃錦標賽 中華隊4天收5金

2019-08-30 23:06聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

在菲律賓進行的第一屆亞青盃軟式網球錦標賽，今天進行男、女子各組單打決賽，最終張祐菘打下男子U21金牌、陳郁勳、陳柏邑在U18男單決賽上演兄弟鬩牆，最終由陳郁勳勝出摘金。

經過昨天各組的較勁後，在U12、15、18、21單打決賽都有我國好手，中華隊將挑戰單日4金入袋。最終U21張祐菘、U18陳郁勳成功摘金，另外賴祐群、張祐瑄奪U21銅牌，陳柏邑在U18的兄弟鬩牆中落敗，但仍替我國收穫一面銀牌。

男子U15幸柏羽奪銀，王明芳打下U12銀牌，江尚恩、陳柏言獲銅；女子單打部分，吳佳穎則在U15奪銅，另外男團中華隊奪金，女團則獲得銅牌，總計四天賽程中華隊共拿下5金、8銀、9銅成績。

第一屆亞青盃軟式網球錦標賽中華女團奪銅，中華軟網協會理事長朱文慶（中）分享喜悅。...
第一屆亞青盃軟式網球錦標賽中華女團奪銅，中華軟網協會理事長朱文慶（中）分享喜悅。圖／中華軟網協會提供
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中華男團在第一屆亞青盃軟式網球錦標賽摘金，與中華軟網協會理事長朱文慶（中）合影。...
中華男團在第一屆亞青盃軟式網球錦標賽摘金，與中華軟網協會理事長朱文慶（中）合影。圖／中華軟網協會提供
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【中央社布拉坎省30日專電】

第一屆亞洲青少年軟式網球錦標賽今天舉行最後一天比賽，中華隊獲得5面金牌，陳郁勳、陳柏邑和張祐瑄、張祐菘兩對兄弟檔在單雙打和團體賽表現亮眼，成為奪金功臣。

首屆亞洲青少年軟網錦標賽27日起在菲律賓布拉坎省（Bulacan）聖荷西德蒙特市（San Jose del Monte）比賽4天，張祐菘在21歲組男子單打奪冠，張祐瑄、張祐菘在21歲男子雙打得到亞軍；陳郁勳、陳柏邑在18歲組男單分獲冠亞軍，另在18歲組男雙奪冠；王明芳和陳偉男則在12歲組男雙奪冠。

另外，中華隊也在男子組團體賽獲得金牌，總計得到5金、7銀、9銅佳績。比賽在聖奧古斯丁大學（Colegio San Agustin）布拉坎省分校舉行。

中華隊男子教練陳信亨向中央社記者表示，由於軟網大部分是亞洲隊伍參賽，雖然亞青盃錦標賽今年首度舉辦，但參賽陣容跟去年世界青少年錦標賽差不多，亞青盃表現優於去年，要感謝教育部體育署對潛力選手的培植，挹注資金讓優秀選手有機會在賽前集訓一個月，並到日本參賽，累積經驗。

他說，要在賽事中表現好，選手心理素質很重要，像男子組團體賽跟日本比賽時，選手連輸3局，但後來倒趕4局，最終勝出，尤其是陳郁勳、陳柏邑、張祐瑄、張祐菘兩對兄弟檔，可能成為中華隊換血後主力，期待他們繼續將好的表現延續下去。

張祐瑄說，因為他和張祐菘同住一個房間，每天會討論次日的打法，比賽前和比賽中也會互相提醒，哪些地方要注意、打法要怎麼改變，對每個國家有不同的因應方法。

張祐菘說，這次遇到的主要強敵是日本隊，他們抗壓性和穩定性高，失誤也較少，只要稍微有點失誤或大意，球就很容易被對手救起來。

陳郁勳也說，日本選手跑得很快，且心態很好，抗壓性高。他笑稱，這次比賽男子組團體隊奪金關鍵在於「我們心態（比日本隊）更好」。

中華隊
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