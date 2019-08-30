足球／亞洲大學錦標賽 下月18日台南開踢

2019-08-30 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「2019亞洲大學足球錦標賽」將於9月18至26日在台南市立田徑場、台南市立足球場熱血開踢，中華隊由潘文傑、陳威全領軍，加上U19及U23青年代表隊選手共同組成，首戰將於18日下午3點半於台南市立田徑場對上澳門隊，這也是台灣首次承辦大學最高等級的男足賽事。

這次共有12個國家代表隊齊聚台南，A組有日本、科威特、越南，B組阿曼、馬來西亞、印尼，C組南韓、阿聯酋、香港，中華隊則與菲律賓、澳門同在D組，這也是台灣與多國大學列強一較高下的機會。

預賽各分組第一晉級四強，分組第二則進入五到八名排名賽，各組最後一名的球隊則是落入九至十二名。台南市市長黃偉哲在記者會致詞時表示，除了感謝亞洲大學足球聯盟（AFFU）會長卞錫華全力支持及台南體育總會理事長劉福財的大力奔走下促成許多國家參賽。

黃偉哲説：「體育不但是一種產業，對於社會的影響力也相當大，我們必須提倡及支持。」同時他也打趣的說，期勉中華代表隊對於其他國家列強不要畏懼，將冠軍留在台灣就好。

而亞洲大學足球聯盟會長卞錫華談到這次的賽事能成功舉辦感到相當開心，也感謝台南市政府全力支持與提供這麼好的場地，他表示這次舉辦的目的在於提供亞洲各國大學有更多機會在足球技術及文化上有更多交流及學習機會。