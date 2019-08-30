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田徑／每一擲都當最後一次 鄭兆村續備戰世錦賽

2019-08-30 09:59聯合報 記者劉肇育╱即時報導

鄭兆村比賽時神情專注。 路透
鄭兆村比賽時神情專注。 路透
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我國亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村今天在國際田總鑽石聯賽總決賽，以89公尺05的佳績拿下銀牌，創下我國在鑽石聯賽的最佳紀錄，賽後鄭兆村坦言驚喜，這樣的結果其實不在預期中；接下來他將前往日本與國家隊會合，備戰月底將登場的多哈世錦賽

鄭兆村在鑽石聯賽前四站共拿下一金一銀一銅與一次第四名後，以總積分26分追上德國好手霍夫曼（Andreas Hofmann）而挺進年終賽。今天在瑞士蘇黎世舉行的總決賽，鄭兆村的首擲就創下個人今年最佳89公尺05，雖然最終他在第六擲遭到愛沙尼亞科特（Magnus Kirt）超車8公分，但奪下銀牌仍創下我國田徑新紀錄。

鄭兆村賽後受訪時表示，自己確實有點疲憊，不過在回到飯店後將會重新檢視這場比賽的臨場感覺，「我並沒有預料到這樣的結果，每一次比賽我都試著拿出最佳表現，把它當作是我的最後一場比賽。在蘇黎世比賽後，我將前往日本與國家隊會合，為多哈的賽事進行訓練，我並沒有訂下在世錦賽奪金牌的確切目標，我只希望能出自己最好的表現。」

進軍卡達多哈田徑世錦賽的除了鄭兆村之外，男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒、男子200公尺全國紀錄保持人楊俊瀚以及女子長跑好手曹純玉等人都達標，其中前三人確定會在此次賽事登場，而鄭兆村也被看好將有機會奪下我國在田徑世錦賽的首面獎牌。

鄭兆村世錦賽田徑
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