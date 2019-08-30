田徑鑽石賽／年終賽鄭兆村89公尺05摘銀 再改寫紀錄

2019-08-30 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村，今年在國際田總鑽石聯賽以一金一銀一銅、總積分26分並列第一的成績挺進今天在瑞士蘇黎世舉行的年終決賽，而他在首擲就創下個人本季最佳、生涯次佳的89公尺05，雖然在第六擲遭到愛沙尼亞選手科特（Magnus Kirt）的89公尺13超車，收下銀牌，但仍創下我國選手在鑽石聯賽年終賽的最佳紀錄。

2017年在台北世大運以91公尺36成績改寫亞洲紀錄並摘金的鄭兆村，今年不僅成為我國首位在鑽石聯賽奪牌的選手，還拿下一金一銀一銅的佳績，其中在最後一站英國伯明罕站，他就以創個人本季最佳、生涯次佳的87公尺75摘金，並且在總積分上以26分追平德國好手霍夫曼（Andreas Hofmann）並列第一、挺進年終賽。

今天在瑞士蘇黎世舉行的鑽石聯賽年終賽，鄭兆村在首擲就一鳴驚人的擲出89公尺05佳績，一度取得領先位置，接下來幾擲他則是都失敗或是故意踩線失敗收場，僅在第五擲留下79公尺53的成績。

而保有今年世界最佳紀錄90公尺61的愛沙尼亞選手科特，則是在最後一擲繳出89公尺13成功逆轉奪金，鄭兆村雖然與金牌和五萬美元冠軍獎金擦身而過，但奪得銀牌仍創下我國選手在鑽石聯賽年終賽的最佳成績，並獲得兩萬美元獎金。