親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
美網
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

不被諒解的一群：香港反送中警察家屬的心聲

哇！快停車穿雨衣 氣象局對桃園、新北發豪雨、大雨特報

運動筆記會長盃曹公路跑白鹿颱風中的棲蘭神木越野賽
健行筆記茶壺山.半屏山.燦光寮山.黃金神社【高潮迭起的黃金三稜】獅山古道/獅頭山
NBA波士頓塞爾蒂克三大好球 (2018-19賽季)底特律活塞三大好球 (2018-19賽季)

田徑鑽石賽／年終賽鄭兆村89公尺05摘銀 再改寫紀錄

2019-08-30 08:04聯合報 記者劉肇育╱即時報導

亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村，今年在國際田總鑽石聯賽以一金一銀一銅、總積分26分並列第一的成績挺進今天在瑞士蘇黎世舉行的年終決賽，而他在首擲就創下個人本季最佳、生涯次佳的89公尺05，雖然在第六擲遭到愛沙尼亞選手科特（Magnus Kirt）的89公尺13超車，收下銀牌，但仍創下我國選手在鑽石聯賽年終賽的最佳紀錄。

2017年在台北世大運以91公尺36成績改寫亞洲紀錄並摘金的鄭兆村，今年不僅成為我國首位在鑽石聯賽奪牌的選手，還拿下一金一銀一銅的佳績，其中在最後一站英國伯明罕站，他就以創個人本季最佳、生涯次佳的87公尺75摘金，並且在總積分上以26分追平德國好手霍夫曼（Andreas Hofmann）並列第一、挺進年終賽。

今天在瑞士蘇黎世舉行的鑽石聯賽年終賽，鄭兆村在首擲就一鳴驚人的擲出89公尺05佳績，一度取得領先位置，接下來幾擲他則是都失敗或是故意踩線失敗收場，僅在第五擲留下79公尺53的成績。

而保有今年世界最佳紀錄90公尺61的愛沙尼亞選手科特，則是在最後一擲繳出89公尺13成功逆轉奪金，鄭兆村雖然與金牌和五萬美元冠軍獎金擦身而過，但奪得銀牌仍創下我國選手在鑽石聯賽年終賽的最佳成績，並獲得兩萬美元獎金。

鄭兆村今天擲出的89公尺05，不僅是他僅次於亞洲紀錄91公尺36的生涯次佳成績，在今年各國選手中也排名世界第6名，接下來他將備戰九月底在卡達多哈舉行的世錦賽，挑戰我國選手在此賽事的第一面獎牌。

我國男子標槍紀錄保持人鄭兆村（右）在年終賽摘銀後與教練薛聖融（左）合照。圖／中華...
我國男子標槍紀錄保持人鄭兆村（右）在年終賽摘銀後與教練薛聖融（左）合照。圖／中華田協提供
分享

鄭兆村世錦賽

相關新聞

射擊世界盃／林穎欣奪銅 進軍東奧

2019-08-30 00:27

藤球／泰皇盃世錦賽 中華男隊三人賽奪銀寫隊史新猷

2019-08-30 00:05

軟網／首屆亞青盃錦標賽 中華隊搶4金

2019-08-29 23:20

高球／老爺公開賽30日開打 職業業餘配對賽先登場

2019-08-29 20:47

跆拳道／找出最強壯的自己 蘇柏亞備戰大獎賽

2019-08-29 18:42

射箭／奧運銅牌林詩嘉當教練 帶小將世青賽奪銀

2019-08-29 12:00

射擊／第三張奧運門票到手 協會保守估計取五張

2019-08-29 11:34

世界盃射擊／10公尺步槍射銅 林穎欣奪奧運門票

2019-08-29 08:43

羽球／揮別世錦賽失利 小天揪安心亞看球

2019-08-29 00:05

定向越野／亞青暨亞青少錦標賽 兩台將登頒獎台

2019-08-28 21:04

高球╱左膝進廠維修 伍茲預計10月出征日本

2019-08-28 19:00

足球╱談判接近完成 內馬爾重返巴薩機會大增

2019-08-28 18:43

西甲／格里茲曼致敬慶祝動作 詹皇大方給肯定

2019-08-28 18:40

ELEVEN SPORTS與中嘉達共識 延長授權至9月底

2019-08-28 16:14

羽球／談世錦賽失利 周天成：太想要證明自己

2019-08-28 16:02

第8屆全國泰雅族運動會 9月底新竹縣登場

2019-08-28 15:38

羽球／周天成PK「女神」安心亞 拍廣告比打球難

2019-08-28 15:22

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／歐尼爾嗆12冠說 布萊恩：我們之間只有愛

2019-08-29 08:42

日職／王柏融4打數交白卷 火腿2:5輸西武3連敗

2019-08-29 15:16

林書豪NBA生涯自評C 7年前就知會轉戰CBA

2019-08-29 15:58

祝福林書豪轉戰CBA 火箭總管仍後悔當年交易他

2019-08-29 16:47

傳轉戰CBA創年薪紀錄 林書豪盼重現馬布瑞成功

2019-08-28 18:50

NBA／接受76人試訓 38歲單打王強森傳復出

2019-08-29 12:34

NBA／湖人2004爭冠失利 前成員：布萊恩害的

2019-08-29 15:13

NBA／富比世估球鞋相關收入 喬丹力壓詹皇近1億美元

2019-08-29 18:23

MLB／張育成單場雙安 克里文格8局無失分擊敗老虎

2019-08-30 04:04

MLB／恨不得勇士快搬家 運動家投手：他們是混蛋

2019-08-29 16:31

NBA／對KD、伊古達拉展敬意 勇士老闆重申退休號碼

2019-08-29 16:15

NBA／婉拒CBA合約報價 史密斯仍在等待機會

2019-08-29 13:40

MLB／王維中被指定讓渡 年底打12強機率變大

2019-08-30 01:42

12強賽／60人名單底定 旅外球員大約十幾人

2019-08-29 13:46

中職／32新秀全搞定 味全龍簽約金總額破紀錄

2019-08-29 11:34

MLB／洋基8月70轟破紀錄 紐郵：火力瘋狂等級

2019-08-29 14:45

MLB／還原韋蘭德被逐真相 飆罵主審髒話全都錄

2019-08-29 17:20

NBA／沒工作傳考慮退休 老將卡德倫推特澄清

2019-08-29 14:20

美網／費德勒再演逆轉 約帥71勝追平山普拉斯

2019-08-29 10:08

MLB／有七彩變化球不滿足 達比修偷師金布洛爾

2019-08-29 16:15

中職／彭政閔高雄最終戰 韓國瑜頒發榮譽市民證

2019-08-29 19:10

MLB／首波擴編沒林子偉？ 紅襪想先升捕手和右打

2019-08-29 10:57

環境現實離開NBA 也無法抺滅林書豪超凡地位

2019-08-30 07:00

12強賽／訪美兩周 馮勝賢：王建民帶來正面回饋

2019-08-29 14:28

日職／宋家豪拆彈有厲害 貢獻度勇冠台灣球員

2019-08-30 07:00

美網／小威逆轉晉級32強 下輪可能遭遇謝淑薇

2019-08-29 12:07

MLB／張育成4打數掛蛋吞2K 打擊率跌破2成

2019-08-29 09:51

美網／三盤不敵捷克女將 謝淑薇無緣與小威對決

2019-08-30 01:38

日職／王柏融大低潮 本月打擊率只有1成50

2019-08-29 15:36

中職／蘇智傑第23轟出爐 朱育賢領先地位危險

2019-08-29 19:20

MLB／雷神狂丟10分生涯最慘：對自己失望透頂

2019-08-29 15:42

MLB／柯爾飆14K本季新高 今年15場雙位數三振

2019-08-29 12:24

MLB／史上第2人 國民強投薛則連8季200K

2019-08-29 10:11

日職／宋家豪連3天登板 重返一軍表現完美

2019-08-29 21:30

NBA生涯不只林來瘋 林書豪場外事業經營也有成

2019-08-28 14:33

自信心帶動技術進步 達比修變身控球大師

2019-08-30 07:00

美網／高芙登夜間大球場 謝淑薇11點上陣搶勝

2019-08-29 20:14

NBA／耳機戴頭上卻找不到 柯瑞超搞笑被糗好笨

2019-08-29 17:14

中職／林安可關鍵安打屠象 獅隊終止對戰3連敗

2019-08-29 23:43

2019世界盃籃球賽 預賽最新賽程與戰績表

2019-08-29 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top