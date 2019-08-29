高球／老爺公開賽30日開打 職業業餘配對賽先登場

2019-08-29 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



劉嬿（右二）與三位社會業餘人士合力奪下職業業餘配對賽冠軍。圖／TLPGA提供 分享 facebook 今年總獎金提高至800萬元的第17屆「2019 TLPGA暨老爺公開賽」今天進行18洞的職業業餘配對賽，最後由職業選手劉嬿與三位社會業餘人士曾鎮安丶曾偉恆與林奕宏合力以62（-10）桿，奪得冠軍。

老爺公開賽明天起在新竹老爺關西高爾夫球場進行三輪54洞的比桿賽，來自中外10個國家、地區，共108位好手角逐金盃，冠軍還可獲得獎金150萬元，台灣好手陳宇茹將尋求衛冕。

陳宇茹今天表示，老爺球場的狀況不錯，自已目前的狀況也很好，此次回台參賽唯一目標就是成功衛冕，不過因為很久沒有在台灣的球場打球了，所以這幾天比賽會多參考球場桿弟的資訊與意見。

去年陳宇茹與業餘選手張子怡進行了4洞延長賽才分出勝負，陳宇茹最後以21呎的「小鳥」推桿獲勝，贏得冠軍及獎金台幣108萬元，雖然已過了一年，她對當時奪冠的那一刻至今仍難忘，今年期待能再度獲勝。

陳宇茹透露，目前自己的木桿距離比較遠，打得也很有自信，鐵桿和推桿狀況則較為普通，「雖然老爺球場的果嶺因球的落點位置與草紋坡度而有相當難度，但是有信心還是有機會抓鳥。」

另名台灣好手劉嬿也是信心滿滿，「自己的狀況調整得差不多了，對草紋較重的老爺球場的果嶺也適應得差不多了，有信心可以拿出好的表現。」明天首輪選手分別同時自第一洞與第十洞出發，第一組於上午8點開球，最後一組於上午10:23開球。