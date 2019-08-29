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跆拳道／找出最強壯的自己 蘇柏亞備戰大獎賽

2019-08-29 18:42聯合報 記者曾思儒╱即時報導

跆拳道女將蘇柏亞（右一）參加贊助商活動。圖／ASICS提供
跆拳道女將蘇柏亞（右一）參加贊助商活動。圖／ASICS提供
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跆拳道女將蘇柏亞參加贊助商活動。圖／ASICS提供
跆拳道女將蘇柏亞參加贊助商活動。圖／ASICS提供
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去年亞運踢下中華跆拳道隊唯一金牌，今年拿坡里世大運再摘下女子53公斤級金牌的跆拳道女將蘇柏亞，今天難得不是以道服亮相，她換上贊助商新推出的專業運動機能裝備「THE NEW STRONG」，發表自己的勇敢宣言。

正在為大獎賽備戰的蘇柏亞分享說：「每當我遇到一些困境而懷疑自己的時候，我會試著提醒自己最初的目標是什麼，並不斷地跟自己說我很棒來鼓勵自己，當我克服一切壓力站上比賽場，那一刻我覺得自己是最勇敢、最強壯的時候。」

她去年以亞運菜鳥之姿在雅加達摘金，一戰成名，今年拿坡里再收穫個人和團體賽金牌，成為國內指標性跆拳道女將，本周台北城市盃跆拳道邀請賽也連兩年擔任賽事代言人；她笑說，從亞運到世大運，一年多的時間經過多場賽事洗禮，現在的自己心態更為沉穩，能更從容面對每場比賽。

她所屬的量級並非奧運項目，要向上挑戰57公斤級或是將體重比49公斤級，目前還沒最終結果，她透露自己也仍在「摸索中」，不過9月13日開戰的日本千葉大獎賽、10月18日開踢的保加利亞索菲亞大獎賽都會先踢57公斤級。

一直有在體重控制的蘇柏亞笑說，不管是57公斤或是49公斤，都會有很多難關，但也會努力克服，「如果往上踢，我就要把自己再練壯點！」

跆拳道蘇柏亞亞運

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