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射箭／奧運銅牌林詩嘉當教練 帶小將世青賽奪銀

2019-08-29 12:00聯合報 記者張雅婷╱即時報導

林詩嘉（右）擔任教練，帶領中華台北射箭代表隊參加2019西班牙世界青少年射箭錦標...
林詩嘉（右）擔任教練，帶領中華台北射箭代表隊參加2019西班牙世界青少年射箭錦標賽。圖／教育處提供
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香山高中二年級學生蘇思蘋參加2019西班牙世界青少年射箭錦標賽，在反曲弓女子團體戰中與隊友隋昀瑾、葉昱琛奪下世界青年女子組銀牌，成績亮眼。

蘇思蘋14歲就奪下世界盃室內射箭錦標賽最年輕的青女組金牌，今年8月在2019亞洲盃射箭賽，剛奪下反曲弓混雙項目金牌與女子反曲弓個人項目銀牌，比賽完後即飛往西班牙，即使舟車勞頓，但整體調適狀況良好，於賽會場上仍舊穩定表現。教育處表示，蘇思蘋同窗好友陽亞蓉，國中時期也曾參加2017年首爾國際青年射箭邀請賽拿下青少女團金牌，這次首次參加世青賽獲得銅牌，個人賽也射進第4名。

擔任國家代表隊「金牌教練」倪大智表示，各項運動項目除了選手的訓練之外，更需要讓選手的生涯更加豐富與完整，這次有里約奧運射箭女團銅牌林詩嘉擔任教練一職，一方面盼能藉由學姊豐富的國際賽事體驗，強化團隊的抗壓性、成熟性，也藉由學妹在賽場上的經驗反饋，重新思索賽場上的各種可能。

林詩嘉近兩年因傷而無法入選國家隊，但她並未放棄，這次以教練職帶領學妹參賽，除了調整心態、重新看待比賽場上的所有訊息，也希望能從帶隊經驗中學到不同東西。

教育處表示，蘇思蘋、隋昀瑾、葉昱琛在今年開射的企業射箭聯賽裡都是青年隊隊友，默契佳，在資格賽飆出總分1870分，在16個參賽國中，排名第2，對抗賽中先後射下菲律賓、日本與烏克蘭，順利闖進壓軸金牌戰，對決大會頭號種子、同時也是世界箭壇強權的南韓隊，雖然金牌戰中以1：5坐收，拿下銀牌。

中華台北射箭代表隊在青少女團獲得銅牌。圖／教育處提供
中華台北射箭代表隊在青少女團獲得銅牌。圖／教育處提供
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中華台北射箭代表隊在世青女團賽中獲得銀牌。圖／教育處提供
中華台北射箭代表隊在世青女團賽中獲得銀牌。圖／教育處提供
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