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射擊／第三張奧運門票到手 協會保守估計取五張

2019-08-29 11:34聯合報 記者劉肇育╱即時報導

林穎欣（中）為我國取得東京奧運射擊項目第三張門票，射擊協會理事長陳士魁表示，未來...
林穎欣（中）為我國取得東京奧運射擊項目第三張門票，射擊協會理事長陳士魁表示，未來保守估計將至少取得五張門票。 圖／大專體育總會提供
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我國射擊好手林穎欣今天在射擊世界盃巴西里約站於女子10公尺空氣步槍射下銅牌，為我國進帳第三張東京奧運射擊運動門票，而中華民國射擊協會理事長陳士魁表示，接下來包括女子10公尺空氣手槍、男子10公尺空氣步槍，以及這次未舉行的飛靶，保守估計將至少取得五張門票。

在這次世界盃前，我國已有田家榛在去年世錦賽女子25公尺空氣手槍拿下第四名，率先獲得第一張奧運門票，「證件妹」吳佳穎則是在今年2月的世界盃印度新德里站挺進女子10公尺空氣手槍決賽，以最終摘銀的成績拿下第二張奧運射擊門票。

而今天在林穎欣拿下10公尺空氣步槍銅牌後，也為我國進帳第三張門票，射擊協會理事長陳士魁表示，在接下來幾天我國選手仍有可能繼續進帳門票，包括里約奧運國手余艾玟、田家榛有機會在女子10公尺空氣手槍為我國進帳第二張此項目門票，亞運男子10公尺空氣步槍銅牌呂紹全也有奪得門票的機會。

此外，這次未舉行的飛靶部分，陳士魁指出包括楊昆弼林怡君以及劉宛渝也都有取得奧運席次的機會，「楊昆弼機會濃厚外，老將林怡君爆發力強、劉宛渝雖然較缺乏國際賽經驗，但近來表現也相當亮眼。」

除了世界盃外，11月在卡達舉行的射擊亞錦賽我國選手也有機會繼續進帳奧運門票，陳士魁說：「我們保守估計是至少拿下五張，不過能有愈多人取得資格當然愈好。」

林怡君楊昆弼世錦賽

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