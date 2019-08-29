射擊／第三張奧運門票到手 協會保守估計取五張

2019-08-29 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



林穎欣（中）為我國取得東京奧運射擊項目第三張門票，射擊協會理事長陳士魁表示，未來保守估計將至少取得五張門票。 圖／大專體育總會提供 分享 facebook

我國射擊好手林穎欣今天在射擊世界盃巴西里約站於女子10公尺空氣步槍射下銅牌，為我國進帳第三張東京奧運射擊運動門票，而中華民國射擊協會理事長陳士魁表示，接下來包括女子10公尺空氣手槍、男子10公尺空氣步槍，以及這次未舉行的飛靶，保守估計將至少取得五張門票。

在這次世界盃前，我國已有田家榛在去年世錦賽女子25公尺空氣手槍拿下第四名，率先獲得第一張奧運門票，「證件妹」吳佳穎則是在今年2月的世界盃印度新德里站挺進女子10公尺空氣手槍決賽，以最終摘銀的成績拿下第二張奧運射擊門票。

而今天在林穎欣拿下10公尺空氣步槍銅牌後，也為我國進帳第三張門票，射擊協會理事長陳士魁表示，在接下來幾天我國選手仍有可能繼續進帳門票，包括里約奧運國手余艾玟、田家榛有機會在女子10公尺空氣手槍為我國進帳第二張此項目門票，亞運男子10公尺空氣步槍銅牌呂紹全也有奪得門票的機會。

此外，這次未舉行的飛靶部分，陳士魁指出包括楊昆弼、林怡君以及劉宛渝也都有取得奧運席次的機會，「楊昆弼機會濃厚外，老將林怡君爆發力強、劉宛渝雖然較缺乏國際賽經驗，但近來表現也相當亮眼。」

除了世界盃外，11月在卡達舉行的射擊亞錦賽我國選手也有機會繼續進帳奧運門票，陳士魁說：「我們保守估計是至少拿下五張，不過能有愈多人取得資格當然愈好。」